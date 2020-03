Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy erwacht auf Nintendo Switch und PS4

Ab sofort steht der alte Lucasarts-Klassiker und Fan-Liebling Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy auf Playstation 4 und Nintendo Switch bereit. Für 20 Euro können sich Fans in der grandiosen Lichtschwert-Physik verlieren und mit Luke Skywalker und Co. neue Rekruten im Jedi-Tempel auf Yavin ausbilden (was sich als gar nicht so leicht herausstellen soll). Auch die Online-Funktionen stehen für bis zu 16 Spieler auf den beiden modernen Konsolensystemen bereit, Entwickler Aspyr ist für den Port verantwortlich. Wir haben außerdem erfahren, dass sich Fans als Nächstes auf ein Remaster von Star Wars: Episode 1 - Racer freuen dürfen.

