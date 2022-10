Star Wars Eclipse wird sich Berichten zufolge auf Politik konzentrieren und eine ganz neue Rasse einführen

HQ

Nach Monaten der Funkstille sind neue Details über Quantic Dreams bevorstehendes Star Wars-Abenteuer Eclipse aufgetaucht, und wenn man den Informationen glauben darf, wird der Fokus auf politischem Drama liegen. Aber nur weil wir nichts über das Projekt gehört haben, heißt das nicht, dass die Arbeit seit der Ankündigung des Titels im letzten Jahr nicht beschäftigt war, und abgesehen von Sea of Solitude: The Director's Cut für Nintendo Switch hat das französische Studio seit 2018 nichts veröffentlicht.

Es gab jedoch Gerüchte über extrem schwierige Arbeitsbedingungen bei Quantic Dream. Sowohl technologiebezogen als auch menschenbezogen. Unter anderem wurde darüber gesprochen, dass die Grafik-Engine des Studios nicht in der Lage ist, ein lebendiges und offenes Star Wars-Universum zu schaffen, aber auch darüber, wie schwierig es war, Leute für das Projekt zu rekrutieren, nachdem es als schlechter Arbeitsplatz bezeichnet wurde.

Jetzt gibt es jedoch neue Details über die Geschichte des Spiels und es ist über den Podcast Sacred Symbols, der leider ein kostenpflichtiger Dienst ist, aber VGC hat den Inhalt glücklicherweise transkribiert. Und für diejenigen, die nicht auf den Link klicken möchten:

"Materialien, die in diesem Podcast zu sehen sind, beschreiben ein sogenanntes Projekt S mit einer Figur namens Sarah in der Hauptrolle. Sarah wird als athletische 30-Jährige beschrieben und ist Mitglied einer menschenähnlichen Rasse. Diese Rasse steht an der Spitze einer Art Imperium namens The Zaraan, einer Rasse, die es in Star Wars noch nie gegeben hat.

"Es ist stolz auf seine politische und militärische Aggression und ähnlich wie anderswo in Star Wars gibt es wenig Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn es um Rollen und Verantwortlichkeiten geht. Aber es gibt eine interessante Falte, wenn Zaraan heiratet, haben ihre Hochzeiten interessante militärische Auswirkungen, da sie zu einer Regierungseinheit werden, die zusammenarbeitet.

"Das ist ein Problem, denn Sarah, eine fanatische wahre Gläubige an die Gewalt und Kriminalität, die ihr Imperium regelmäßig an den Tag legt, ist mit einer Figur namens Xendo verheiratet, die eine viel sanftere Berührung hat. Ein Teil des Spiels scheint sich um diese beiden Charaktere und ihre Beziehung zu drehen."

Das bedeutet natürlich nicht, dass es genau diese Geschichte sein wird, da Star Wars Eclipse voraussichtlich für eine Weile veröffentlicht wird, noch wurde etwas vom Studio selbst seit der Ankündigung bei den Game Awards im letzten Jahr angekündigt, bestätigt oder dementiert.