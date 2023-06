Star Trek: Resurgence

HQ

Ich kann ehrlich sagen, dass ich sehr wenig über Star Trek und alles drum herum weiß. Das meiste, was ich weiß, habe ich durch The Big Bang Theory gelernt, und die Frage, die ich mir gestellt habe, bevor ich angefangen habe, war, wie viel Wissen man haben muss, um mit dem Spiel Schritt zu halten. Die kurze Antwort darauf ist, dass man nicht alles vorher wissen muss, man lernt dabei viel und kann auch ohne besondere Vorkenntnisse gut mithalten, aber um das Beste daraus zu machen, ist es wahrscheinlich von Vorteil, wenn man vorher ein Fan war.

Eines der ersten Dinge, die einem jedes Mal auffallen, wenn man ein neues Spiel in Angriff nimmt, ist die Grafik und hier ist der erste Eindruck nicht sehr gut. Es ist definitiv kein gut aussehendes Spiel nach heutigen Maßstäben, es sieht in vielerlei Hinsicht wie ein Xbox 360-Spiel aus und fühlt sich auch so an. Ich verstehe natürlich, dass das Budget, mit dem Sie arbeiten mussten, nicht mit größeren Spielen verglichen werden kann und es als solches nicht kostet, aber ich erwarte immer noch etwas Besseres, schließlich ist es 2023 und nicht 2005.

Wir wechseln im Laufe des Spiels zwischen einigen Charakteren, aber diejenigen, die eindeutig die Hauptprotagonisten des Spiels sind, sind Commander Jara Rydek und Officer Carter Diaz. Jara ist die erste der beiden, die wir kennenlernen. Sie ist anscheinend sehr kompetent mit starken Führungsqualitäten und wurde kürzlich von der Akademie zur Sternenflotte auf der U.S.S. Resolute befördert. Zu Beginn des Spiels bekommt sie viel Hitze ab und ist gezwungen, einige schwierige Entscheidungen zu treffen. Das sind oft ziemlich unbequeme, zum Beispiel, soll sie mehrere Menschen opfern, um einen zu retten? Oder einen opfern, um den Rest zu retten? Wie gesagt, es gibt keine einfachen Entscheidungen, die man treffen muss, und alle deine Entscheidungen wirken sich auf das Ende aus, also musst du sorgfältig nachdenken, die moralischen Grauzonen sind viele. Der andere Protagonist, den du spielst, ist Officer Carter Diaz und durch seine Rolle bekommen wir eine andere Perspektive auf die Geschichte, er hat nicht viel mit den Entscheidungen von Jara und dem Rest der Flotte zu tun, sondern wohnt hauptsächlich auf dem Unterdeck, wo er Service und Reparaturen durchführt und viel mit seinem Kollegen flirtet. Jara trägt eindeutig die größere Verantwortung der beiden und sie hat auch alle Hände voll zu tun, ein Neuankömmling zu sein, um mit allen anderen auf der U.S.S. in gutem Einvernehmen zu bleiben. Entschlossen so gut wie möglich zu versuchen und Frieden zwischen den Rassen Hotari und Alydian (zwei brandneue Rassen im Star Trek-Universum) zu vermitteln, die in einem sehr intensiven Konflikt gelandet sind, der nun Gefahr läuft, in einen ausgewachsenen Krieg auszubrechen, etwas, das wir natürlich vermeiden wollen. Wie schon so oft wird um wertvolle Ressourcen gekämpft und die Aufteilung der Beute erweist sich als schwierig. Es liegt also an Jara und dem Rest der Flotte, den Ausbruch eines Krieges zu verhindern, und die Teilnahme an diesen Friedensgesprächen ist eine sehr beliebte und ikonische Figur.

Die Zwischensequenzen sind zahlreich und genau wie der Rest des Spiels nicht sehr schön, die Gesichtsanimationen sind sicherlich nicht sehr schmeichelhaft, es ist steif und ausdruckslos. Es funktioniert ziemlich gut bei einem steifen alten Kerl wie Spock, der seinen Mund kaum bewegt, aber nicht so gut bei anderen Charakteren, die tatsächlich versuchen, Emotionen in irgendeiner Form zu vermitteln. Wie bei der Sprachausgabe ist es schade, dass sich so starke und interessante Charaktere in der Darbietung so leblos anfühlen, es zieht leider den Gesamteindruck nach unten und macht es schwieriger, eine Verbindung herzustellen und etwas für sie zu empfinden.

Obwohl ich die Sprachausgabe manchmal genauso steif finde wie die Animationen, lässt sich nicht leugnen, dass die Charaktere grundsätzlich stark und sehr gut geschrieben sind. Es gibt viele Dialoge in Star Trek Resurgence und es ist eine gute Geschichte, daher ist es eine Schande, dass die Synchronsprecher sie nicht wirklich zum Leben erwecken und ihnen mehr Persönlichkeit verleihen können. Es ist im Allgemeinen ungleichmäßig, aber es gibt ein paar zu viele im Ensemble, die die Zeilen auswendig oder ohne Empathie lesen, während einige andere eindeutig genehmigt werden. Es versteht sich von selbst, dass es bei all den Dialogen, die das Spiel enthält, ziemlich schnell ziemlich ermüdend wird.

Es gibt nicht viel, was man braucht, um aktiv zu spielen, in langen Momenten kann ich den Controller einfach auf die Couch legen und meistens nur den Dialogen und dem Geschehen folgen. Von Zeit zu Zeit musste ich auch eine von drei Dialogoptionen drücken, die angezeigt werden. Es ist wahrscheinlich die passivste Spielerfahrung, die ich in meinem ganzen Leben hatte, wenn ich ganz ehrlich sein soll, und ohne im Geringsten zu übertreiben, war ich mindestens fünfzehn Minuten lang einfach so. Das Tempo ist daher sehr langsam und wenn es Interaktionen jeglicher Art gibt, geschieht dies normalerweise in Form von Quick-Time-Events oder dass Sie von Punkt A nach B gelangen, um sich mit jemandem zu treffen oder eine Aufgabe zu erfüllen, je nachdem, welchen der Charaktere Sie gerade steuern. An sich nichts Seltsames, denn es ist sehr klar, dass es die Geschichte und die Charaktere sind, die hier im Mittelpunkt stehen und der Rest eher zweitrangig ist. Es gibt ein paar Momente, in denen es tatsächlich etwas Action gibt und man sogar ein bisschen schießen kann, aber sie sind nicht so häufig, wie ich es mir gewünscht hätte.

Star Trek im Spielformat war oft nicht gleichbedeutend mit Qualität und leider ist es auch dieses Mal kein Hit. Die Geschichte ist interessant und die Charaktere sind im Allgemeinen farbenfroh und gut geschrieben. Allerdings ist es schwer, diesen Charakteren mehr Leben einzuhauchen und wir müssen uns leider mit den steifen Animationen und der schwachen Sprachausgabe auseinandersetzen. Wenn man dann noch hinzufügt, dass das Tempo viel zu langsam ist und das meiste davon sehr selbstspielend ist, wird es am Ende nicht sehr gut. Das Gefühl ist auch, dass dies kein Spiel ist, das diejenigen ansprechen wird, die nicht bereits Fans von Star Trek sind. Am Ende würde ich es als eine ziemlich frustrierende Erfahrung bezeichnen, vor allem, weil ich das Gefühl nicht loswerde, dass dies wirklich gut hätte sein können, aber dass es verschwendet war. Es ist keineswegs schlecht, aber gleichzeitig hebt es nie ab.