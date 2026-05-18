Star Citizen Entwickler kündigen "vollständigen Reset" des Universums mit neuem Patch

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Da Star Citizen sich noch in der Alpha-Phase befindet, überwacht Cloud Imperium Games viel von den Spielern, um sicherzustellen, dass es bis zur vollständigen Veröffentlichung des Spiels nicht zu viele große Kontroversen geben sollte. Zum Beispiel dass Spieler Gegenstände duplizieren, was in letzter Zeit ein heißes Thema in der Community ist.

Mit Patch 4.8 schafft Star Citizen auf aufwendige Schiffe und doppelte Gegenstände und setzt alles zurück. In den Patchnotes wird es als "vollständiger Reset" beschrieben, der "Wirtschaft, Charaktere, Ruf, im Spiel verdiente Schiffe, im Spiel beutete Gegenstände und mehr" wegnimmt. Wenn du Angst hast, alles zu verlieren, behältst du zumindest die gesammelten Baupläne. Oh, und wenn du etwas mit echtem Bargeld gekauft hast, behältst du das auch.

Cloud Imperium hofft, dass es Schutzmaßnahmen getroffen hat, um zu verhindern, dass Spieler das Spiel in Zukunft ausnutzen. Die Kontroverse um Duplikate entstand dadurch, dass Spieler einen Exploit nutzen konnten, um viele wertvolle Gegenstände herzustellen, diese für teure Schiffe zu verkaufen und damit die Star Citizen Spielerwirtschaft effektiv zum Absturz zu bringen.

Auch wenn in 4.8 viel Fokus darauf liegt, Exploits abzuschaffen, hat Star Citizen auch einige coole Inhalte in das Update gepackt. Es gibt eine spannende neue Mission namens Tactical Strike, und unten kannst du dir den Trailer dazu ansehen: