Stand der Dinge für den Abend des 24. September geplant

HQ

Es gab Gerüchte, in der Tat viele, dass Sony irgendwann Ende September 2024 eine State of Play -Übertragung veranstalten würde. Nun, das wurde jetzt bestätigt und es ist ein kleiner Schlag in die Magengrube für jeden der europäischen PlayStation-Fans...

Der PlayStation Blog bestätigt, dass die State of Play am 24. September um 23:00 Uhr BST / am 25. September um 00:00 Uhr MESZ stattfinden wird. Es verspricht eine 30+ minütige Show zu werden, in der wir von "mehr als 20 kommenden PS5- und PS VR2-Spielen von Studios aus der ganzen Welt" erfahren werden.

Werden Sie morgen den sehr späten State of Play Showcase einschalten?