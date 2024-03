S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy

HQ

Ich erinnere mich noch an die Aufregung, die mich erfüllte, als ich mich auf die Veröffentlichung von S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl im Jahr 2007 freute. Die Bilder, die ich in der legendären Zeitschrift PC Player gesehen hatte, hatten mich von der Idee überzeugt. Es versprach eine Welt, in der man die mysteriöse und berüchtigte Gegend um das explodierte Kernkraftwerk Tschernobyl frei erkunden konnte. Leider mussten diese Versprechen nach der Verschiebung der Veröffentlichung erheblich gedämpft werden, da der Entwickler GSC Game World mehr versprochen hatte, als sie halten konnten. Als das Spiel schließlich veröffentlicht wurde, war es in vier bis fünf verschiedene Zonen unterteilt, jede mit ihrer eigenen einzigartigen Atmosphäre. Als ich die CD endlich auf meinen in die Jahre gekommenen PC bekam, lief das Spiel schlecht, aber es war spielbar, und ich spielte es - und was für ein Spiel!

Seitdem ist mit Uran angereichertes Wasser unter der Brücke hindurch geflossen und es gab drei Spiele in der Serie. Wie ihr vielleicht schon wisst, bereitet sich GSC auf eine vierte im September vor, und als Teil davon werden diese ersten drei nun als Sammlung veröffentlicht, die zum ersten Mal auf modernen Konsolenformaten erhältlich ist.

Das erste, was man beim Start des Spiels sieht, ist eine Nachricht der Entwickler, die Konsolenspieler willkommen heißen und darauf hinweisen, dass diese Sammlung inmitten der anhaltenden Invasion in der Ukraine zusammengestellt wurde. Es ist natürlich traurig, dass dies immer noch so ist und dass die Entwickler nicht nur eine solide Trilogie abliefern mussten, sondern auch versuchen mussten,... naja, überleben Sie gleichzeitig. Darüber hinaus stellen sie fest, dass die weniger politisch korrekten Elemente der Serie beibehalten wurden, um das Mysterium des Zone so zu erhalten, wie es vor 16 Jahren war. Dies erweist sich als der Fall, da das Spiel mehr oder weniger eine getreue Nachbildung meiner ersten Erfahrung mit dem Zone ist, als ich Strelok und meine eigenen Erinnerungen als "The Marked One" jagte.

Das Spiel folgt der bekannten Trope, in der der Charakter sein Gedächtnis verloren hat und sich auf der Suche nach der Vergangenheit und Strelok, der über einen Vorläufer des heutigen Telefons namens "PDA" bezeichnet wird, durch das Zone kämpfen muss. Wie in der Originalversion des Spiels ist die Sprachausgabe spärlich und die Charaktere, die du triffst, sprechen Ukrainisch. Das ist an sich akzeptabel, aber das größte Problem ist das Kleingedruckte, das für meine alternden Augen eine Herausforderung sein kann. Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit, die Schriftgröße anzupassen, was ein Problem für Menschen mit Sehproblemen ist, die nicht sehr nah am Bildschirm sitzen können. In den folgenden Spielen, S.T.A.L.L.K.E.R: Clear Sky und S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat, gibt es mehr englische Sprache, aber der Text ist immer noch schwer zu lesen, was schade ist, da die Geschichte in den drei Spielen sowohl spannend als auch mysteriös ist. Die Charaktere haben viel zu sagen und der Spieler muss viel lesen. In den späteren Spielen gibt es etwas mehr Sprachausgabe, aber das Lesen ist immer noch ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses. Diese Art von Herausforderung hätte im Update der älteren Spiele angegangen werden sollen, da sich die Technologie weiterentwickelt hat, und die Updates sollten dies widerspiegeln.

Dies mag wie ein seltsamer Bezugspunkt erscheinen, aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, ihm Platz in der Spalte zu widmen, um zu zeigen, dass diese Spiele wirklich nur eine Sammlung ohne weitere Optimierungen oder Restaurierungen sind - und das ist gut oder schlecht.

Und ich bin noch nicht fertig damit, die Konsolenversionen dieser Spiele zu kritisieren. Man würde erwarten, dass die Spieleserie fast 10 Jahre später deutlich verbessert wird, vielleicht nicht durch spezielle Restaurierungen, aber zumindest durch ein wenig Optimierung, um sicherzustellen, dass sie sich von ihrer besten Seite präsentieren. Das ist jedoch nicht wirklich der Fall.

Ich verstehe, dass sich die Entwickler in der Ukraine in einer ungewöhnlichen und beängstigenden Situation befinden, aber S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy bringt nicht viel Neues für alte Spieler oder fast nichts im Allgemeinen. Die einzigen Ergänzungen, die ich im Spiel finden konnte, waren die verbesserte Auflösung von bis zu 4K/60fps. Die Grafik sieht immer noch genauso aus wie bei der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels, und obwohl das Spiel flüssig und flüssig läuft, ist es nicht gerade eine Augenweide. Das Spiel war nicht das schönste, als es herauskam, und es ist mit dem Alter sicherlich nicht schöner geworden. Von den Entwicklern hätte man sich mehr erhoffen können. Positiv ist, dass das Spiel seine düstere und mysteriöse Atmosphäre beibehält, so dass neue Spieler mehr oder weniger die gleiche Erfahrung machen werden, die ich hatte, als ich S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl zum ersten Mal gespielt habe.

S.T.A.L.K.E.R.. Legends of the Zone Trilogy ist ein sehr minimales Update, da es nicht viele Änderungen gibt, die über Kleinigkeiten wie das automatische Zielen und die bereits erwähnten Aktualisierungsraten-Upgrades hinausgehen. Es scheint eher eine treue, aber faule Sammlung einiger großartiger Spiele zu sein. Es mag wie eine unangebrachte Beschwerde klingen, aber wenn wir gesehen haben, was automatische RTX-Remix Behandlungen mit alten Spielen anrichten können, hätte nur eine leichte Retusche einiger der gröberen grafischen Elemente viel für die Spielbarkeit tun können. Und ja, auch hier fehlen ein paar Extras.

Glücklicherweise scheinen die Qualitäten der drei Originalspiele immer noch durch. Die Atmosphäre ist immer noch intensiv und das Spieldesign ist immer noch hervorragend. Das Zone ist gefährlich und gruselig, mit mutierten Tieren, tödlichen Stalkers und tödlichen Anomalien, die wertvolle und seltene Artefakte verbergen, die sowohl für den Verkauf als auch für dein Überleben sehr wertvoll sind. Das Zone ist immer noch so tückisch wie eh und je, eine Eigenschaft, die zum Glück über die Jahre nicht verloren gegangen ist. S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy schafft es immer noch, diese schmutzige, aber faszinierende Welt einzufangen. Ich liebe diese Spiele immer noch so sehr wie vor 16 Jahren.

S.T.A.L.K.E.R. The Legends of the Zone Trilogy besteht weiterhin aus ziemlich herausfordernden Spielen. Stalkers sind furchterregende Gegner, und wenn du direkt auf sie triffst, gehen deine Überlebenschancen gegen Null. Selbst auf den niedrigsten Schwierigkeitsgraden ist es alles andere als ein Kinderspiel. Du musst herumschleichen und die Feinde flankieren, um zu überleben. Die Waffen sind realistisch und befriedigend zu bedienen. Du wirst schnell deine Favoriten finden, die zu deinem Spielstil passen. Es ist auch möglich, Waffen mit Zielfernrohren und Schalldämpfern aufzurüsten, was ein cooles Feature ist. Das taktische Element ist oft überlebenswichtig.

Lohnt es sich, S.T.A.L.K.E.R.. Legends of the Zone Trilogy auf der Konsole zu kaufen? Wenn du sie auf dem PC gespielt hast, bieten die Konsolenversionen so ziemlich das gleiche Erlebnis. Tatsächlich können die PC-Versionen so modifiziert werden, dass sie noch besser aussehen und sich besser spielen lassen, als ursprünglich beabsichtigt. Wenn du neu in diesem Genre bist, sind diese drei fantastischen und atmosphärischen Spiele eine hervorragende Zeitkapsel dafür, wie gute Shooter im Jahr 2007 aussahen.