S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erhält eine HUD-Überarbeitung

Nach einer längeren Verzögerung nach dem Krieg Russlands gegen die Ukraine scheint die Premiere von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl näher zu rücken. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es vor dem 1. April veröffentlicht werden soll, und jetzt hat GSC Game World alle ihre Kanäle in den sozialen Medien aktualisiert und auch das HUD auf veröffentlichten Screenshots durch eine aktualisierte und wahrscheinlich endgültige Version ersetzt.

Letzteres ist ein kleines Detail, zeigt aber, dass sie plötzlich die Bilder richtig aussehen lassen müssen, was wahrscheinlich ein Zeichen dafür ist, dass sich das Studio auf die Veröffentlichung vorbereitet.

Einige Leute spekulieren, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl während der Xbox Developers Direct (es ist im Game Pass enthalten und zeitexklusiv) am Donnerstag beschattet werden könnte, aber das ist wahrscheinlich nur Wunschdenken, obwohl es noch genau zweieinhalb Monate bis zum 2. Quartal sind, so dass wir wahrscheinlich nicht mehr lange auf ein Veröffentlichungsdatum warten müssen.