Stalker 2 hat mehrere Enden, kommt 2021

Zu den vielen Spielen, die während des Xbox Games Showcase vorgestellt wurden, gehörte auch Stalker 2. Dass an dem Game gearbeitet wurde, wissen wir schon einige Zeit lang, trotzdem war der erste aussagekräftige Trailer eine angenehme Überraschung. Gameplay gab es nicht, doch einen geschmackvollen, langsamen Schwenk über atmosphärische Orte, seltsame elektrische Blasen, schwer bewaffnete Wachen und mutierte Kreaturen, die in riesigen Reagenzgläsern gezüchtet wurden. Klingt plausibel.

Auf Xbox Wire führt uns der PR-Sprecher Zakhar Bocharov in das Setting von Stalker 2 ein. Wie gehabt sind wir ein Kopfgeldjäger, der ausgerechnet in Tschernobyl nach Reichtümern sucht. Dort soll uns eine verzweigte Geschichte mit verschiedenen Enden erwarten. Weil GSC Game World so viel von ihrer offenen Welt hält, haben die Entwickler dem System, das die Umgebung und alle Systeme verwaltet und simuliert, einen eigenen Namen gegeben: A-Life 2.0.

Der erste Trailer bestätigt ansonsten noch, dass der postapokalyptische Shooter auf PC und Xbox Series X zusteuern wird und im Xbox Game Pass enthalten ist, sobald der Titel nächstes Jahr erscheint. Mal schauen wie lange der Exklusivitätsvertrag mit Microsoft gilt.