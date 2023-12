Staffel 3 von Reacher wird bereits gedreht

HQ

Prime Video hat bestätigt, dass wir wahrscheinlich nicht lange auf weitere Abenteuer mit Alan Ritchsons Jack Reacher warten müssen. Denn im Rahmen einer Ankündigung des Hauptdarstellers der Show selbst wird uns gesagt, dass eine dritte Staffel von Reacher bereits in vollem Gange ist und dass sie tatsächlich bereits gedreht wird.

Es ist nicht bekannt, wann diese dritte Staffel debütieren soll, aber es wäre wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, davon auszugehen, dass die Serie ein spätes Veröffentlichungsfenster 2024 haben könnte.

Was wir wissen, ist, dass Sie fast die Tage an Ihren Fingern zählen können, bis Staffel 2 erscheint, da die Show bereits am 15. Dezember 2023 auf Prime Video zurückkommen wird.

Freust du dich auf mehr Reacher?