Stadia wird im Januar geschlossen

Google Stadia ist seit seiner Veröffentlichung eine ziemlich widersprüchliche Plattform. Aufgrund der schlechten Unterstützung von Google selbst kam das Cloud-Streaming-System nie wirklich auf den Weg, und ehrlich gesagt fühlte es sich an, als ob jedes Mal, wenn wir seit diesem Tag über Stadia gesprochen haben, es auf negative Weise war, sei es die Schließung von Studios oder etwas Ähnliches.

Jetzt hat Google entschieden, dass genug mit Stadia genug ist, und hat beschlossen, den Stecker auf der Plattform zu ziehen. Wie in einem Blogbeitrag erwähnt, wird uns mitgeteilt, dass Google Stadia seine Dienste in den kommenden Monaten einstellen wird, mit der Absicht, dass Benutzer am letzten Tag auf ihre Bibliothek zugreifen und Spiele über das System spielen können, am 18. Januar 2023 zu sein.

Google hat angekündigt, dass es denjenigen, die Spiele und Artikel über die Plattform gekauft haben, Rückerstattungen anbieten wird, mit dem Ziel, diese bis Mitte Januar abgeschlossen zu haben.

Diese Entscheidung bedeutet jedoch nicht, dass Google mit dem Spielen fertig ist, wie das Unternehmen erklärte: "Wir bleiben dem Gaming zutiefst verpflichtet und werden weiterhin in neue Tools, Technologien und Plattformen investieren, die den Erfolg von Entwicklern, Industriepartnern, Cloud-Kunden und Entwicklern vorantreiben."

Während er auch hinzufügte, dass die Stadia-Technologie selbst ihre Verwendung und wahrscheinliche Zukunft hat: "Die zugrunde liegende Technologieplattform, die Stadia antreibt, hat sich in großem Maßstab bewährt und geht über das Spielen hinaus. Wir sehen klare Möglichkeiten, diese Technologie in anderen Teilen von Google wie YouTube, Google Play und unseren Bemühungen um Augmented Reality (AR) anzuwenden – und sie unseren Industriepartnern zur Verfügung zu stellen, was darauf abgestimmt ist, wohin wir die Zukunft des Gamings sehen."

Was dies für die Mitarbeiter von Stadia bedeutet, stellte der Beitrag fest, dass viele Mitglieder des Teams in Zukunft anderen Projekten in Google zugewiesen werden.