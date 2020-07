Stadia Connect 2020 enthüllt neue Exklusivspiele, Sekiro: Shadows Die Twice ab Herbst streamen

You're watching Werben

Google hat gerade die nächste Runde von Spielen für ihr Stadia-Sortiment bekanntgegeben, die sich Google einiges hat kosten lassen. Die neueste Stadia Connect enthielt 16 neue Spiele (fünf davon exklusiv) und wir haben die wichtigsten Ankündigungen hier für euch aufbereitet. Zu den Stadia-exklusiven Games gehört ein neues Projekt von Splash Damage namens Outcasters, das als "lebendiges und zugängliches Online-Multiplayer-Game in einer stilisierten Vinylwelt" beschrieben wird. Teams mit bis zu vier Spielern werden in farbenfrohen Arenen gegeneinander antreten.

Outcasters von Splash Damage.

Ebenfalls nur auf der Stadia zu finden ist das Tower-Defense-Abenteuer Orcs Must Die 3 (das Teil von Stadia Pro ist) und noch heute an den Start geht. Es wurde außerdem bestätigt, dass Harmonix, Uppercut Games und Supermassive Games allesamt an Inhalten arbeiten, die ausschließlich auf der Stadia streambar sind. Darüber hinaus wurden verschiedene Titel präsentiert, die teilweise zeitexklusiv auf der Plattform veröffentlicht werden. Super Bomberman R Online ist im Herbst "zuerst auf Stadia" erhältlich, der Titel "One Hand Clapping" startet seine Early-Access-Phase mit Google und Sekiro: Shadow Die Twice von FromSoftware wird im Herbst auf Stadia Spieler in die Verzweiflung stürzen. Weitere Games in alphabetischer Reihenfolge:

Eine Kleinigkeit noch: The Elder Scrolls Online verlässt den Dienst am 16. Juli.