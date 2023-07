Squid Game-Star Lee Jung-jae wird in Star Wars: The Acolyte einen Jedi-Meister spielen

Wir wussten bereits, dass der Squid Game-Star Lee Jung-jae für die kommende Disney+-Serie Star Wars: The Acolyte gecastet wurde, aber mehr wussten wir nicht. Nun hat uns Jung-jae selbst in einem Interview mit Entertainment Weekly eine ganze Menge mehr verraten:

"Ich wusste nicht, dass ich einen Jedi-Meister spielen würde. Und das ist eine riesige Chance, für die ich immer noch sehr dankbar bin. Und in einem Film mitzuspielen, den ich wirklich gerne gesehen habe, ist für mich immer noch surreal. Ich kann nicht glauben, dass ich einen Jedi-Meister spiele und ein Lichtschwert benutzen darf!"

In Bezug auf die Arbeit mit Star Wars sagt er, dass er sie immer für coole Filme gehalten hat, aber dass er sie als Erwachsener besser verstanden hat. Deshalb hält er dies für wichtig und wird sein Bestes geben, um ihm gerecht zu werden:

"Damals dachte ich, es sei einfach ein cooler Film voller Überraschungen. Jetzt, als älterer Mensch, merke ich, dass die Themen, über die sie sprechen, viel tiefer sind als das, was man zuerst wahrnimmt. Und wenn ich tatsächlich an dem Projekt arbeite, verstehe ich mehr von den Themen und den Themen, über die sie sprechen. Und ich kann wirklich die Emotionen erforschen und die Themen und die Themen sehr gut ausdrücken. Am ersten Tag am Set war ich wirklich aufgeregt, aber Tag für Tag, wenn wir tief in die Dreharbeiten einsteigen, habe ich diese Verantwortung, dass ich das wirklich, wirklich, wirklich gut machen möchte. Und ich konzentriere mich darauf, wie ich das besser machen kann. Es macht also nicht nur Spaß."

The Acolyte spielt in der Ära der Hohen Republik, etwa 100 Jahre bevor die etwas dysfunktionale Skywalker-Familie die weit, weit entfernte Galaxis ruinierte. Wenn es populär wird, können wir wahrscheinlich erwarten, dass die Ära in Zukunft weiter erforscht wird. Das offizielle Exposé lautet:

"The Acolyte ist ein Mystery-Thriller, der die Zuschauer in eine Galaxie voller schattenhafter Geheimnisse und aufstrebender Mächte der dunklen Seite in den letzten Tagen der Ära der Hohen Republik entführt. Eine ehemalige Padawan trifft sich wieder mit ihrem Jedi-Meister, um eine Reihe von Verbrechen zu untersuchen, aber die Mächte, denen sie gegenüberstehen, sind finsterer, als sie jemals erwartet haben."