Square Enix verspricht Neues zu Babylon's Fall noch vor Jahreswechsel

Auf der E3 2018 hat PlatinumGames Babylon's Fall mit einem kryptischen und relativ nichtssagenden Trailer vorgestellt. Seitdem haben wir von diesem Projekt leider noch fast nichts mitbekommen, allerdings soll sich das bis Ende des Jahres ändern. Automaton sprach kürzlich mit Yosuke Saito, einem der Produzenten von Square Enix, der ihnen bestätigen konnte, dass sich Babylon's Fall noch in der Entwicklung befindet. Der Mann sagte, dass wir vom Spiel mehr zu hören bekommen, ehe das Jahr endet. Eine gute Gelegenheit wären die Game Awards am 13. Dezember - die Veranstalter versprechen aufregende Ankündigungen. In den nächsten sechs Wochen werden wir mehr erfahren. Nebenbei arbeitet PlatinumGames auch an Bayonetta 3 und einem Mobile-JRPG namens Lost Order.

