Square Enix teilt 10 Nerd-Fakten über Dragon Quest

Die Dragon-Quest-Reihe ist ein gewaltiges JRPG-Franchise, das im Laufe der Jahre eine Menge Einträge erhielt. Das Original erschien in Japan 1986, zuletzt wurde hierzulande die Nintendo-Switch-Version Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals (und am selben Tag noch Konsolen-Ports der ersten drei Spiele der Serie) veröffentlicht. Anlässlich des runden Geburtstags hat Square Enix noch einmal unsere Erinnerungen mit ihrem Nerd-Wissen aufgefrischt und zehn interessante Fakten über Dragon Quest verfasst.

Der Entwickler spricht auf seinem Blog über die Anfänge der Reihe, welche gut gehüteten Geheimnisse in anderen Titeln (vor allem in der Final-Fantasy-Serie) als Referenzen für die Spieler versteckt wurden und wo Fans in Tokyo stilecht Kaffee trinken gehen sollten. Oder wusstet ihr, dass Dragon Quest Builders wohl eine Fortsetzung des ersten Spiels der Reihe sein soll? Welchen Teil mögt ihr am liebsten?

You watching Werben