Square Enix Presents - Unsere Hoffnungen und Erwartungen

Da Square Enix so viele beliebte Marken vereint, können wir es kaum erwarten zu sehen, was die Firma während ihrer E3-Präsentation alles auffahren wird. Wir wissen bereits, dass ein neues Spiel des Tomb-Raider-Entwicklers Eidos Montreal enthüllt werden soll und wahrscheinlich werden wir auch Updates zu bald erscheinenden Titeln, wie Life is Strange: True Colors und Neo: The World Ends With You bekommen. Final Fantasy wurde nicht explizit erwähnt, was viele Fans verunsichert. Hoffentlich gibt es diesbezüglich ja trotzdem ein paar Überraschungen?

Square Enix Presents findet heute am 13. Juni, um 21:15 Uhr statt. Wir werden die Konferenz parallel auf unserer GR-Live-Homepage begleiten und besprechen Themen nach der Präsentation auch direkt. Unten findet ihr unsere Vorhersagen, Hoffnungen und Träume:

Was wir erwarten:



Das Marvel's-Avengers-DLC War for Wakanda wird gezeigt

Eidos Montreal präsentiert ihr neues Spiel

Life is Strange: True Colors wurde bestätigt

Platinum Games zeigt ihr Actionspiel Babylon's Fall



Was wir uns erhoffen:



Ein weiterer Blick auf Neo: The World Ends With You, das im Juli erscheint

Wir wollen Final Fantasy XVI sehen

Das Remake eines SNES- oder PS1-Klassikers

Neue Inhalte für Outriders

Ein neuer Trailer zu Forspoken von Luminous Productions



Wovon wir träumen (was wir aber wahrscheinlich nicht sehen werden):

Gibt es etwas von Square Enix, auf das ihr euch ganz besonders freut?