Square Enix: Outriders beschäftigt 30 Stunden lang

You're watching Werben

Letzte Woche hat uns Square Enix in ihrer Präsentation klipp und klar zu verstehen gegeben, was wir von Outriders erwarten dürfen. Dabei haben sie uns auch verraten, dass die Kampagne etwa 30 Stunden lang sein soll. Die Entwickler von People Can Fly haben eine ähnliche Erwartungshaltung, wie Gamingbolt erfährt. Game Director Bartek Kmita und der Lead Gane Designer Piotr Nowakowski sprechen mit ihnen darüber, wie lang das Spiel unterhält:

"Das hängt davon ab, was ihr darunter versteht, denn ihr könnt nur der Hauptgeschichte folgen. Ihr könntet die Hauptgeschichte auf den niedrigsten Schwierigkeitsgraden abschließen, was natürlich viel [weniger Zeit beansprucht]. Aber für uns ist der Durchschnitt, den wir in Betracht ziehen [folgender:] Ich spiele die Hauptgeschichte durch, ich interagiere auch mit Nebenquests und ich benutze die Systeme, um zu versuchen, etwas zu finden, das zu meinen Fähigkeiten und zu meinem Build passt."

"Wenn ich das bedenke, würde ich sagen, es sind vielleicht 20 bis 40 Stunden Spielzeit. Aber das schätzen wir nur, denn es ist wirklich schwer zu sagen. Wenn jemand durch den Inhalt eilt, weil er [die Aufgaben] bereits kennt, könnte es natürlich eine kürzere Laufzeit sein. Trotzdem würde ich sagen, im Durchschnitt liegt es näher an 40 Stunden."

Wer bessere Ausrüstung in Outriders farmen möchte, kann Nebenquests wiederholen, um den eigenen Charakter zu stärken. Wiederholung bekannter Inhalte wird auch in diesem Game Pflicht sein, da ihr in einem einzigen Durchgang nicht in der Lage sein werdet, euer volles Potential zu entfalten:

"Theoretisch ist es möglich, wenn ihr das große Glück habt und schon beim ersten und einzigen Versuch alles bekommt, was ihr braucht. Aber wenn ich von einem Spieldurchgang spreche, dann spreche ich davon, die Kampagne abzuschließen und anschließend in die Expeditionen zu schauen. Denn wenn ihr die Kampagne abgeschlossen habt, bezweifle ich, dass ihr euren Build bereits mit legendären Items vervollständigt habt."

Stellt euch also lieber auf den Grind ein und betet zu Fortuna. Outriders erscheint am 1. April auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Google Stadia.