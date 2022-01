Square Enix glaubt langfristig an NFTs, möchte "Play-to-Earn"-Struktur in eigenen Spielen unterbringen

HQ

Square Enix bringen viele von uns immer noch mit ihren traditionellen, japanischen Rollenspielen, wie Dragon Quest und Final Fantasy, in Verbindung. Gleichzeitig gilt das Unternehmen als großer Befürworter moderner Technologien, denn sie investieren in Games-Streaming, Games-on-Demand-Abo-Services und neuerdings auch NFTs.

In seiner Neujahrsansprache unterstreicht der Firmenpräsident Yosuke Matsuda, dass Square Enix in Zukunft stärker mit den Formaten experimentieren möchte. Er sieht, dass Verbraucher "Vorbehalte" gegenüber der Idee, digitale Inhalte mit virtuellen Besitzrechten stärker zu kommerzialisieren, haben, doch er hofft darauf, dass es dennoch genügend Unterstützer geben wird, die dafür bereitwillig ihre Brieftasche öffnen:

"Ein weiterer Begriff, der sich im Jahr 2021 durchsetzen konnte, war 'NFT' oder "Non-Fungible Token'. Das Wachstum von NFTs, die Blockchain-Technologien nutzen, hat die Liquidität digitaler Güter erheblich gesteigert, den Handel solcher Güter zu hohen Preisen ermöglicht und weltweit Diskussionen ausgelöst. Ich sehe das Jahr 2021 [als] Jahr an, in dem NFTs von einer rasch wachsenden Nutzerbasis mit großer Begeisterung aufgenommen wurden. Dennoch gibt es Beispiele für überstürzten Handel mit digitalen Gütern auf NFT-Basis, der ungeachtet des festgestellten Wertes der bereitgestellten Inhalte spekulativ anmutet. Das ist natürlich keine ideale Situation, aber ich erwarte, dass sich der Handel von digitalen Gegenständen mit zunehmender Verbreitung in der breiten Öffentlichkeit allmählich normalisieren wird. [Auch] der Wert der einzelnen verfügbaren Inhalte wird sich ihren tatsächlichen Werten annähern und deshalb gehe ich davon aus, dass sie genauso [selbstverständlich angesehen] werden wie der Handel mit physischen Gütern."

Wir sind uns nicht ganz sicher, was Matsuda mit "großer Begeisterung" meint, aber es stimmt sicherlich, dass einige Nutzer die Einführung dieses "Play-to-Earn"-Modells als willkommene Abwechslung ansehen. Viele Spieler befürchten währenddessen, dass Spiele ihre primäre Funktion als Unterhaltungsmedium verlieren.