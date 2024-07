Normalerweise spiele ich keine Handyspiele, obwohl ich es gelegentlich ehrlich versuche. Eine Reihe von Faktoren wie die Gier, die 99% der Spiele kennzeichnet, das klobige Steuerungsschema und die unvermeidliche Herabstufung von Großformat-Erlebnissen lassen mich iOS- und Android-Titel meiden, wie wenn nicht die Pest, so doch zumindest die Grippe. Die bekommt man ab und zu – und jetzt war es wieder soweit.

Ich bin mal wieder in die Welt der Handyspiele eingetaucht, genauer gesagt in die neueste Kreation des finnischen Supercell (zuvor unter anderem hinter Clash of Clans und Brawl Stars) Squad Busters, und sofort werde ich daran erinnert, warum Analogien wie die Grippe so nah sind, wenn ich an Handyspiele denke. Von Anfang an ist die fiebrig-träumerische Atmosphäre falschen Wohlwollens spürbar. Geschenke, Geld, Konfetti, Besuche, Fanfaren und Jubel regnen auf mich herab, als würde ich zehn Jahre alt werden und königlich gefeiert werden. Aber ich bin 32 Jahre alt, müde und mürrisch und ein abgestumpfter Gamer. Ich glaube, ich weiß, was hier vor sich geht. Und wer möchte nicht eine Weile feiern, egal wie echt die Feier ist?

Mit meinen neu erworbenen Geschenken in der Hand kaufe ich mir meine erste Klasse, einen Haufen Barbaren, und mit ihnen beginne ich meine ersten Spiele. Kurz gesagt, ich muss mich aus der Vogelperspektive über eine kleine Karte bewegen und am Ende des Vier-Minuten-Timers die meisten Juwelen finden. Dann gewinne ich. Zwischen meinem Squad und dem Sieg liegen jedoch neun andere Teams, die um genau das Gleiche kämpfen. Der Trick besteht darin, dein Team während des Spiels schnell aufzubauen und auszubalancieren. Jede Sekunde und jede Entscheidung zählt. Ich schlachte stationierte Feinde ab, indem ich neben ihnen stehe - so greifen meine Charaktere automatisch an - und mit dem verdienten Geld, das sie fallen lassen, finde ich meinen Weg zu Truhen, in denen neue Teammitglieder ausgewählt werden.

Beim Öffnen der Truhen ist es wichtig, auf die Schwächen des Teams zu achten. Erleidet mein Team zu wenig Schaden? Schließe die Lücke mit einem zusätzlichen Barbaren. Brauche ich mehr schnelles Geld? Wähle einen Goblin. Verteidigung? El Primo, der Wrestler. Geschwindigkeit? Das Huhn. Und so weiter. Nach und nach werden immer komplexere Klassen zum breiten Zeichensatz hinzugefügt, und schon bald gibt es eine große Auswahl, um deinen Trupp nach deinen Vorlieben, Bedürfnissen und deinem Geschmack anzupassen. Sobald ich genug Kapazität und Selbstvertrauen aufgebaut habe, bewege ich mich in die Mitte der Arena und kämpfe um die große Brust und trete gegen andere Teams an. Zwischen den Matches schalte ich neue Klassen frei und verbessere bestehende oder investiere in Bomben und Zaubersprüche, die in engen Match-Situationen mit einem Fingerschnippen abgeworfen werden können.

Die Lernkurve ist einigermaßen steil und schafft es, mich auf eine (fast marktanalytische) glatte Art und Weise zu fesseln, bei der kontinuierliche Belohnungen und "Learning by doing" langsame Textkästen und Informationsnachrichten übertrumpfen. Obwohl ich anfangs nicht weiß, was ich tue, verleiten mich das einfache Layout und die unzähligen Truhen und Checklisten zum Weitermachen. Kurz gesagt, das Gameplay ist nicht per se zu viel, um es an den Baum zu hängen. Squad Busters ist ein relativ repetitiver Auto-Battler mit einem Design und Symbolen, die zu klobig sind, um sie in der Hitze des Gefechts richtig zu lesen, aber gleichzeitig ist es prickelnd in seiner geradlinigen und hochintensiven Geschwindigkeit.

Vor allem kitzelt es natürlich vor Dopamin, wenn ich gewinne, und die Truhen sammeln sich zu einem Haufen an. Und ich gewinne. Ständig. Zumindest in meinen ersten fünf oder sechs Schlachten. Aber als 32-jähriger, müder, mürrischer und weitgereister Gamer verstehe ich genau, was ich erleben muss, wenn ich im siebten Spiel nach sechs Siegen in Folge Letzter werde. Es war nicht real, was vorher passiert war. Ich habe höchstwahrscheinlich den Tiefpunkt erreicht, und die Verluste und der nun plötzliche Mangel an Geschenken, Konfetti, Särgen, Jubel und Besuchen hinterlassen ein Marktanalyseloch in meiner Seele.

Diese Leere ist die Erkenntnis, dass deine Eltern nicht nur deine Freunde gekauft haben, um zur Party zu kommen, sondern auch die Geschenke, die deine Freunde dir gegeben haben. Selbst wenn nichts davon real wäre, gibt es immer noch Fragmente dieses Glücksgefühls in dir, und wenn ich dieses Gefühl des Erfolgs und der Ehre zurückhaben und mehr von den guten Dingen wie größeren und besseren Squads, mehr Klassen, Zaubersprüchen und Matchsiegen genießen möchte - dann muss ich einfach das Geld ausspucken. Was ich natürlich nicht tue.

Nein, da die Gewinne immer weniger werden, die Battle-Pass-Anzeige langsamer tickt und es immer länger dauert, bis die wirklichen Belohnungen kommen, wird - noch - deutlicher, wie Squad Busters von Grund auf mit Mikrotransaktionen im Hinterkopf aufgebaut wurde. Sei es in einer anonymen, aber niedlichen und farbenfrohen Umgebung, Charakterdesign und eingängiger Musik. Es ist höllisch gierig und ich habe das Gefühl, dass ich einfach nur all die Pakete, Geschenke und Geschenke zurückgeben möchte, um stattdessen ein wirklich echtes Erlebnis zu haben. Denn hinter all dem falschen Wohlwollen steckt ein einfaches, cleveres und charmantes Gameplay, das mich ein paar Nächte hintereinander unterhalten hat und das auch in kurzen Duellen noch eine ganze Weile hätte tun können. Aber nicht zu diesen Bedingungen. Das ist absolut verrückt.