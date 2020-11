Spürt Connected-Multiplayer von Tetris Effect in 4K

You're watching Werben

Tetris Effect ist seit letzter Woche ebenfalls auf Microsoft-Konsolen und gängigen PC-Plattformen verfügbar, denn Enhance Games hat das tolle PSVR- und Oculus-Spiel aus dem Jahre 2018 in einer erweiterten "Connected"-Spielversion erneut veröffentlicht. Die enthält neben dem fantastischen Hauptspiel ein Content-Update mitsamt potenten Mehrspielermodi, die es vorerst nur auf diesen Systemen geben wird.

Im titelgebundenen Modus "Connected" stellen sich zwei oder drei Spieler in einer gemeinsamen, sensorischen Erfahrung dem Computer. Weil wir während der Arbeitszeit unmöglich in der Lage sind, das Geschehen bildlich zu beschreiben, schaut ihr euch das einnehmende Ergebnis stattdessen lieber in unserem Gameplay-Video mit 4K-Auflösung und 60 Bildern in der Sekunde an. Neben dieser zentralen Unterhaltung bekommt ihr in Tetris Effect: Connected weitere Variationen bekannter Spielmodi. Playstation- und Oculus-Spieler bekommen die Inhalte im Sommer 2021 kostenlos nachgeliefert.