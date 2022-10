Spotify kann teurer werden

HQ

Sind Sie es leid, bei der Nutzung von Spotify explodierende Preise zu erzielen? Schade, denn es besteht eine gute Chance, dass der Streaming-Dienst auch für Sie teurer wird. Zumindest, wenn wir glauben sollen, was Deadline jetzt berichtet, dass Spotify-CEO Daniel Ek und seine Kumpane nun erwägen, die Preise auf Spotify zumindest in den USA zu erhöhen. Und das, obwohl das Unternehmen die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch bei der Anzahl der neuen zahlenden Nutzer übertroffen hat. Der Grund soll sein, dass sie einfach das Gefühl haben, dass sie derzeit im Vergleich zu ihren Konkurrenten (YouTube und Apple haben kürzlich ihre Preise erhöht) in Bezug auf das, was der Dienst den Nutzern bietet, zu billig sind.

"Wenn unsere Wettbewerber ihre Preise erhöhen, ist das wirklich gut für uns", sagte Gründer und CEO Daniel Ek in einer Telefonkonferenz nach dem jüngsten Finanzbericht. Spotify hat die geringste Abwanderung unter seinen Mitbewerbern, sagte er, und bietet "ein großartiges Kundenwertversprechen".

Ob die Preiserhöhungen Realität werden und ob sie auch jemanden außerhalb der USA betreffen werden, bleibt abzuwarten, aber die Chancen dürften leider relativ hoch sein.