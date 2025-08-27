Spotify fügt DMs für Nutzer über 16 Jahren hinzu

HQ

Spotify-Nutzer werden dank einer neuen Funktion namens Messages bald einen eigenen Bereich innerhalb der Plattform haben, um Songempfehlungen sowie Podcasts und Hörbücher zu teilen. Wie Sie wahrscheinlich anhand des Namens erraten haben, führt diese Funktion im Wesentlichen DMs in Spotify ein.

Laut der Spotify-Website wird Messages diese Woche in ausgewählten Märkten sowohl für Free- als auch für Premium-Benutzer über 16 Jahre eingeführt. Wenn Sie etwas auf Spotify hören, wird durch Drücken der Share-Taste das Nachrichtenmenü angezeigt, in dem Sie dann eine Empfehlung an einen Freund, ein Familienmitglied oder wen auch immer senden können.

Sie können Personen, mit denen Sie zuvor interagiert haben, nur in den Nachrichten von Spotify finden, was hoffentlich verhindern sollte, dass zufällige DMs in Ihren Posteingang gelangen. "Nachrichten sind für die Gespräche, die Sie bereits mit Ihren Freunden und Ihrer Familie über Musik, Podcasts und Hörbücher führen. Es ist einfach, in der App einen Chat mit Personen zu starten, die Sie kennen und mit denen Sie zuvor Spotify-Inhalte geteilt haben", heißt es in dem Beitrag auf der Spotify-Website.

"Du siehst auch vorgeschlagene Personen, denen du Nachrichten senden kannst, basierend darauf, ob du zuvor Spotify-Inhalte mit ihnen geteilt hast, gemeinsam an Jams, Blends oder kollaborativen Playlists teilgenommen hast oder ob du einen Familien- oder Duo-Plan teilst."

Viele Menschen teilen bereits Musik über andere Plattformen, daher scheint Spotify einfach zu wollen, dass alles, was mit Musik zu tun hat, über seine App abgewickelt wird.

Werden Sie Spotify Messages verwenden?

