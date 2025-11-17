HQ

Die Leute von Purple Lamp sind dank ihrer Bemühungen, SpongeBob SquarePants -Videospiele zu erschaffen und wieder zum Leben zu erwecken, zu einem meiner Lieblings-Plattformer-Entwickler geworden. Was ursprünglich mit dem Remake von Battle for Bikini Bottom begann, entwickelte sich bald zu einem hervorragenden The Cosmic Shake, und jetzt, ein paar Jahre später, haben wir das dritte Gericht in diesem Fest, ein Projekt, das als SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide bekannt ist.

Wenn du eines der letzten beiden SpongeBob-Spiele von Purple Lamp gespielt hast, wird dir Titans of the Tide sofort bekannt vorkommen. Die Prämisse und die Geschichte mögen einzigartig und anders sein, aber die Gameplay-Struktur und der Ton und generell die Art und Weise, wie dieses Projekt zusammengestellt ist, passen zu der Formel, die Purple Lamp seit einiger Zeit präsentiert, und das hat sowohl Gutes als auch Schlechtes.

Zum einen funktioniert es immer noch. Was ein Plattformer-Erlebnis angeht, ein Abenteuer, für das du höchstens 12 Stunden brauchst, wenn du auf der Jagd nach jedem Sammlerstück bist, macht es immer noch Spaß und hat genug Humor und einzigartige Levels zum Erkunden, dass du zufrieden sein wirst. Allerdings ist es auch ein Spiel, das vielleicht ein bisschen zu vertraut ist, da es nie wirklich viele wirklich einzigartige Spielmechaniken oder Ideen bietet. Die Bewegungen und Sprünge funktionieren genau gleich, die Kämpfe sind praktisch identisch, es gibt immer noch bekannte Rätsellösung, rennähnliche Setups auf riesigen Rutschen und Kostüme, die freigeschaltet werden müssen, um das Erlebnis anzupassen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, dass es so ähnlich ist, aber ich wünschte, es gäbe mehr Innovation und Evolution in diesem Spiel, vor allem, wenn man bedenkt, dass The Cosmic Shake sich wie ein erfüllendes Upgrade gegenüber dem aktualisierten Battle for Bikini Bottom anfühlte.

Was Purple Lamp mit diesem Spiel ausgeheckt hat, ist ein unterhaltsamer Plattformer mit allen richtigen Markenzeichen der Franchise. Du hast einzigartig stilisierte Levels, die jedes seine eigenen Herausforderungen mit sich bringen und etwas einzigartige Mechaniken bieten, die es zu meistern gilt. Es gibt eine Geschichte, die sich authentisch nach SpongeBob anfühlt, zum Teil durch den Einsatz von albernem Humor und zum Teil auch durch das Aussehen der echten Synchronsprecher, die ihre Arbeit auf eine Art und Weise erledigen, wie es niemand sonst könnte. Es gibt Belohnungen zu absolvieren und Nebenquests abzuhaken, Bosse zu vernichten und Kostüme freizuschalten, und all das ist in der Praxis in Ordnung, aber auch hier kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass hier etwas fehlt.

Die ersten paar Levels verraten nie, dass Titans of the Tide vielleicht seine Schläge zieht, da es die neuen Elemente in einem guten Tempo hochfährt und mit dem Leveldesign und fesselnden narrativen Ereignissen spielt. Aber sobald du die dritte Stufe erreicht hast, beginnt das Gefühl der Vertrautheit aus jeder Ritze zu sickern und das Wunder der Erfahrung beginnt zu verblassen. Es wird deutlich, dass Purple Lamp nicht gerade in der Lage war, mit dem Tempo und dem Ausbauniveau Schritt zu halten, da wir uns in Kapiteln und Levels befinden, die immer kürzer werden und weniger nennenswerte Funktionen bieten. Es ist keine massive Ablenkung von der Regression, aber wenn man es in Worte fassen müsste, beginnt Titans of the Tide als "großartiger" Plattformer und rutscht stetig in "gutes" Territorium, vielleicht sogar manchmal "mittelmäßig"...

Das große Schlüsselelement in diesem Spiel ist das Dual-Protagonisten-Format, bei dem du sofort zwischen SpongeBob und Patrick wechseln kannst. Es ähnelt in gewisser Weise The Cosmic Shake insofern, als der Protagonist, der "markiert" wurde, als geisterhafter Begleiter neben dem Haupthelden schwebt, ähnlich wie der Patrick-Ballon aus dem vorherigen Spiel. Was dieses System ermöglicht, ist die Einführung leicht unterschiedlicher Mechaniken, je nach Charakter, wobei Patrick in der Lage ist, schwere Gegenstände zu heben und sich unter der Erde zu vergraben, während SpongeBob einen Bubble Wand und einen Karatetritt über bestimmte Lücken verwenden kann. Das Spiel ist am besten, wenn es den Spieler auffordert, schnell zwischen den beiden Charakteren zu wechseln und ihre einzigartigen Mechaniken für komplizierte Kombos aneinanderzureihen, die das Leveldesign ausnutzen. Aber es gibt noch eine zweite Seite der Medaille: Die Levelstruktur erfordert nur selten diesen Komplexitätsgrad, was bedeutet, dass man die meiste Zeit als ein Charakter herumwandert und wechselt, wenn es notwendig ist, die Fähigkeiten des anderen zu nutzen.

Ich schätze es, dass Purple Lamp mit diesem Dual-Helden-Ansatz etwas anderes versucht, aber es wirkt eher wie zwei halbfertige Charaktere als zwei vollwertige und komplexe Hauptcharaktere. Und das ist vielleicht die Geschichte von Titans of the Tide als Ganzes, da einige der Levels zu rudimentär und einfach sind, um sich abzuheben, die zusätzlichen Herausforderungen nicht viel Nervenkitzel hervorrufen und das zusätzliche "Sahnehäubchen" des Herausforderungsmodus von Plankton unglaublich enttäuschend ist und überhaupt nicht viel zur Inspiration beiträgt.

Vielleicht waren meine Erwartungen an dieses Spiel zu hoch, aber Titans of the Tide fühlt sich an wie eine Regression der Gameplay-Formel von Purple Lamp, und das sticht besonders, da alles andere an dem Titel genauso hervorragend ist wie das vorherige Kapitel. Der Ton ist genau richtig, der Kunststil ist farbenfroh und lustig, die Darbietungen und Dialoge sind urkomisch und es spielt sich flüssig ohne Probleme oder Ruckler. In gewisser Weise erinnert mich dieses Spiel an Mafia: The Old Country oder Dying Light: The Beast, da beide gute Spiele sind, aber im Vergleich zu früheren Teilen ihrer jeweiligen Serie fühlen sie sich etwas sicher, zurückhaltend oder zu prägnant an. Wieder bringe ich alles auf meine frühere Aussage über Titans of the Tide zurück, wobei dieser als "großartiger" Plattformer begann und stetig in "guten" Bereich abrutschte, und gelegentlich sogar leicht darunter.