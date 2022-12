Splatoon 3 kündigt drittes Splatfest-Event an

HQ

Das neueste Splatfest von Splatoon 3 wurde von Nintendo enthüllt. Bei diesem Event werden die Spieler gefragt, was ihr Lieblingsgeschmack ist, mit einer Reihe von Optionen zwischen scharf, süß und sauer. Die Abstimmung beginnt am 30. Dezember, aber das Splatfest beginnt am 7. Januar 2023.

Nach der Abstimmung können Splatoon 3-Spieler schneller Muschelschalen verdienen, was dazu beiträgt, zu bestimmen, welches Team schließlich das Splatfest gewinnen wird. Als unglaublich beliebtes Online-Spiel helfen Events wie Splatfests, die Splatoon 3-Community am Leben zu erhalten.

In der Vergangenheit gab es zwei Splatfests, wobei das erste die Spieler fragte, was sie auf einer einsamen Insel mitnehmen würden, und das zweite war ein Pokémon Scharlachrot und Violett, bei dem die Spieler zwischen Pokémon-Typen wählen konnten.

Mit diesem Post-Launch-Inhalt und großen Updates für Splatoon 3 hat es das Spiel geschafft, einen Großteil der großen Popularität beizubehalten, die es bei seiner Veröffentlichung gesehen hat.