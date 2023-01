Spirittea erscheint dieses Jahr mit Game Pass-, PC- und Nintendo Switch-Versionen

HQ

Es gibt kleine Projekte in der Indie-Games-Szene, die, sobald man davon hört, unmöglich aus dem Kopf bekommen. Das passierte uns, als wir zum ersten Mal von Spirittea hörten, einem Lebenssimulator, der die Statik und einige Systeme von Stardew Valley mit Elementen mischte, die direkt aus Spirited Away, dem preisgekrönten Studio Ghibli-Film, stammen.

Obwohl der erste Trailer zeigte, dass es noch viel zu tun gab (das Spiel konnte es nicht schaffen, 2022 zu starten), scheint es, dass die Entwicklung zügig voranschreitet, und tatsächlich hat Cheesemaster Games kürzlich angekündigt, dass das Spiel Anfang 2023 veröffentlicht wird und dass es auf Game Pass und Nintendo Switch kommen wird. zusätzlich zu seiner PC-Version auf Steam. Auf dieser Seite scheint es auch, dass es eine Benutzeroberfläche und Untertitel in mehreren Sprachen hat.

Und während wir darauf warten, mehr Details darüber zu erfahren, wann es ankommen wird, hat No More Robots ein neues Entwicklungstagebuch veröffentlicht, in dem wir einen Blick auf einige der Änderungen und Implementierungen werfen können, die sie in das Spiel eingeführt haben. Und wenn Sie Spirittea selbst genießen und seine Magie entdecken möchten, gibt es eine Demo auf Steam.