Spike Chunsoft lässt Zero Escape: The Nonary Games auf Xbox-Spieler los

Zero Escape: The Nonary Games könnt ihr ab sofort zum Preis von 30 Euro auf Xbox One und im Windows-Store kaufen. Die beiden Visual Novels Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und Zero Escape: Virtue's Last Reward, die in dieser Sammlung stecken, sind bereits auf anderen PC-Plattformen erhältlich, sie waren bislang aber nicht im Xbox-Ökosystem eingebunden. Beide Titel verwickeln je neun Charaktere in ein mörderisches Spiel auf Leben und Tod, bei dem sich die Teilnehmer gegenseitig umbringen sollen. Die Spiele gehen auf 3DS/PS-Vita-Anwendungen zurück, die Elemente klassischer Point-&-Click-Adventures enthalten. Die Geschichten sind sehr komplex, genau wie Spike Chunsofts Danganronpa-Reihe.

Quelle: Spike Chunsoft.