Spielmodi, Waffen und Snoop Dogg frischen Season 2 Reloaded von Call of Duty: Vanguard und COD: Warzone auf

Heute werden neue Inhalte für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Vanguard verfügbar gemacht, da Infinity Ward die Veröffentlichung des Content-Updates "Saison 2: Reloaded" vorbereitet. Enthalten sind der Spielmodus "Wettrüsten", die Karte "Alpen", Ranglistenspiele, verschiedene Fahrzeuge für Vanguard, Anpassungen bei der Karte "Rebirth Island", sowie neue Spielmodi für Warzone. Spieler beider Anwendungen erhalten die Maschinenpistole "Armaguerra 43", den neuen Gustavo-Operator und bald auch Snoop Dogg als spielbaren Charakter. Am 19. April landet der US-amerikanische Rapper in Vanguard und Warzone, am 1. April wird der Musiker in Call of Duty: Mobile verkauft (diese Variante unterscheidet sich jedoch von den beiden vollwertigen Spielen).

Quelle: Season 2 Reloaded update releases