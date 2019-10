Spieler vermissen deutsche Sprachausgabe in Ghost Recon: Breakpoint

Ghost Recon: Breakpoint erscheint am Freitag auf Xbox One, Playstation 4 und PC, es lässt sich allerdings bereits seit Anfang der Woche auf verschiedenen Wegen vorab zocken. Noch vor dem offiziellen Verkaufsstart könnte dem Open-World-Spiel ein kleiner Eklat bevorstehen, denn die ersten Spieler-Rückmeldungen sind ernüchtert. Viele Fans vermissen die deutsche Sprachausgabe, die es bislang aus irgendeinem Grund nicht ins fertige Spiel geschafft zu haben scheint.

Im offiziellen Microsoft-Shop häufen sich deshalb die Berichte und Beschwerden enttäuschter Fans, die sich auf die reibungslose Veröffentlichung des Actionspiels gefreut hatten. Dass die deutsche Tonspur nicht an Bord ist, verwundert umso mehr, wenn man bedenkt, dass sie in der offenen Beta-Phase bereits zum Teil enthalten war. Ubisoft Deutschland hat uns auf Anfrage verraten, dass ihnen der Fall bekannt sei und sie schnellstmöglich an einer Lösung arbeiten.