Spieler finden Touchscreen-Unterstützung in Valorant, mobile Version in Arbeit?

Valorant ist Riots aufstrebender Multiplayer-Helden-Shooter, der Anfang dieses Monats seine Closed Beta startete und ein gewaltiger Hit auf Twitch wurde. Obwohl es bisher lediglich für PC einen groben Termin hat (und später wohl auch auf Konsolen erscheinen soll), hat ein Spieler ein interessantes Feature in diesem Spiel gefunden, das auf die Möglichkeit einer mobilen Version hinweist.

Der Reddit-Nutzer Spacixr hat versucht, Valorant im Tablet-Modus auf seinem Laptop zu spielen. Daraufhin wurden ihm im Spiel Touchscreen-Steuerelemente angezeigt und es hatte mit seinem Experiment Erfolg. Zuvor hat der Twitter-Benutzer FireMonkey_ Symbole aufgedeckt, die auf etwas hinweisen, das wie Touchscreen-Schaltflächen aussieht - ähnlich den Symbolen aus dem folgenden Screenshot von Spacixr.

Natürlich ist das noch keine offizielle Bestätigung und schaut man sich die Spieler auf Twitch an, könnte die Frage aufkommen, wer das Spiel freiwillig mit der ungenauen Touchscreen-Steuerung gegen Profis auf PC mit Maus und Tastatur spielen möchte. Interesse an mobilen Ablegern gibt es aber nicht erst seit der Nintendo Switch und deshalb warten wir lieber erst einmal ab. Vielleicht ist das auch nur ein Überbleibsel der Entwickler, die initial mit entsprechenden Funktionen experimentiert haben. Was haltet ihr von einer mobilen Version von Valorant?

So sieht Valorant im Tablet-Modus aus. Bildquelle ist der Reddit-Nutzer Spacixr.

Quelle: Pocketgamer.com.