Spieler eins erhält keine Vorteile mehr in Mortal Kombat 1

Wenn du vorhast, Mortal Kombat 1 später zu spielen, wirst du mit einem ziemlich heftigen Patch konfrontiert, der die Dinge ziemlich durcheinander bringt. Dazu gehört auch die Behebung des sehr seltsamen Fehlers, der dazu führte, dass Spieler eins Kombovorteile gegen Spieler zwei erhielt.

Aber es gibt noch viele andere Dinge, die geändert wurden, sowohl für einzelne Charaktere als auch für das gesamte Gameplay. In der vollständigen Liste unten finden Sie alles, was angepasst wurde. Leider ist der Patch nicht für Switch verfügbar, aber wir hoffen, dass er so schnell wie möglich veröffentlicht wird.

• Allgemeine Gameplay-Anpassungen

Korrekturen der Verschiebungsliste

Fehlerbehebungen bei der Lokalisierung

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler 2 seinen Gegner während bestimmter Kombo-Sequenzen weiter wegstoßen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den gepufferte Kombo-Angriffsstränge und gepufferte 2-in-1-abgebrochene, nicht verbesserte Spezialbewegungen nicht ausgeführt wurden, wenn ein Kameo-Hinterhalt-Angriff, der abgebrochen oder abgezweigt werden kann, mit einem bestimmten Timing ausgeführt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Angriffe von Stryker & Sektor unzerstörbar waren.

• Charakterspezifische Anpassungen

Ashrah - Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Zermalmendes Knie' (Richtung + Rücktritt) bei Angriffen durch Gegner hindurchgehen konnte.

Goro (Kameo) - 'Stampfen' hat jetzt eine höhere Priorität, wenn es und die Angriffe seines Partners auf denselben Rahmen treffen.

Havik - 'Verwesende Deckung' ('Schlag nach vorne', 'Schlag nach vorne') und 'Fleischwunde' (Schlag nach hinten, Schlag nach hinten) werden nicht mehr automatisch gesichtet.

Jax (Kameo) - 'Bodenschlag' hat jetzt eine höhere Priorität, wenn er und die Angriffe seines Partners auf denselben Rahmen treffen.

Kung Lao - Kung-Kussion wird jetzt automatisch gesichtet, wenn er nach einem Sprung über einen Gegner auf dem Landerahmen erledigt wird.

Shujinko (Kameo) - 'Eisklone & Eisball nachahmen' wird nicht mehr von einem Gegner wiederholt, der von 'Zeitstopp' getroffen wurde.