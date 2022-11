Spielen Sie Control und Serial Cleaner dieses Wochenende kostenlos

HQ

Eine neue Runde von Microsofts Free Play Days-Programm wurde auf Xbox Wire angekündigt, und es ist eine ziemlich schöne Auswahl, die an diesem Wochenende angeboten wird. Alles, was Sie brauchen, um diese Titel herunterzuladen und sie bis Montagmorgen um 8:00 Uhr GMT / 9:00 Uhr MEZ so oft zu spielen, wie Sie möchten, ist ein Abonnement von Xbox Live Gold oder Game Pass Ultimate, und es gibt auch große Rabatte im gleichen Zeitraum, wenn Sie einige von ihnen behalten möchten.

• Control

- Standard Edition mit 70% Rabatt

- Ultimate Edition mit 60% Rabatt

• Serial Cleaner

- Standard Edition mit 90% Rabatt

• NHRA Championship Drag Racing: Speed for All

- Standard Edition mit 20% Rabatt