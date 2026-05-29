Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte – Juni 2026

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Okay, lassen Sie uns das von Anfang an klarstellen. Während wir normalerweise die Einführung von Games To Look For als Grundlage für das Kommende nutzen und die Art von Spielen für den kommenden Monat anteasern, nutzen wir dies für Juni 2026 als Punkt, um zu erklären, dass die ausgewählten Spiele wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen sind, was letztlich angeboten wird. Dieser Monat ist immer komplex, da ohnehin nur wenige Spiele im Juni erscheinen, was dadurch noch verschärft wird, dass die Vielzahl an Showcases und Events oft zu Überraschungen führt, bei denen Schattenabsprünge und unerwartete Starttermine geteilt werden. Erwarten Sie also in der Praxis, dass diese Liste nach ein paar Wochen in der Praxis größer ist als zuvor, wenn wir in den geheimnisvolleren Monat Juni gehen.

Final Fantasy VII: Rebirth (Xbox Series X/S, Switch 2) – 3. Juni

Zu diesem Zweck starten wir mit dem Fokus auf die Veröffentlichung von Final Fantasy VII: Rebirth sowohl auf der Xbox Series X/S als auch auf der Nintendo Switch 2. Das ist einfach das Spiel, in das wir uns alle kürzlich verliebt haben, nur dass es jetzt, wie Anfang dieses Jahres bei Teil 1 der Remake-Trilogie, auf zwei Plattformen verfügbar sein wird, auf denen es ursprünglich nicht angeboten wurde. Wenn du Rebirth noch nicht erlebt hast, empfehlen wir, den stabilen Juni dafür zu nutzen.

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eFootball Kick-Off! (Wechsel 2) - 3. Juni

Angesichts der Tatsache, dass eFootball über eine Milliarde Downloads auf PC, Mobilgeräten und Konsolen erreicht hat, ist es fast überraschend, dass das Spiel nicht bereits auf der Nintendo Switch 2 verfügbar war. Wir mussten fast ein ganzes Jahr auf den Lebenszyklus der Switch 2 warten, aber endlich kommt das Fußballsimulationsspiel und bringt eine Fülle ikonischer Spieler, Vereine, Stadien und Turniere, die alle für die hybride Plattform entwickelt wurden.

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Gothic 1 Remake (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 5. Juni

Eines der ikonischsten und genreprägendsten RPG-Erlebnisse kehrt diesen Monat zurück, wenn Gothic 1 Remake für PC und Konsolen erscheint. Dieses Projekt nimmt das berühmte Abenteuer und verleiht ihm einen frischen, glänzenden Anstrich, während es es mit modernisierten Features und Mechaniken verstärkt, die es zu einem würdigen Konkurrenten zu den größten RPGs auf dem Markt machen. In einer offenen Welt angesiedelt, die dynamisch auf den Spieler reagiert, ist dieses Gothic-Remake darauf ausgelegt, ein einzigartiges Erlebnis zu sein.

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Solarpunk (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 8. Juni

Da die Auswahl an AAA-Veröffentlichungen im Juni eher spärlich ist, bleibt uns viel Raum, um weitere Indies hervorzuheben, darunter Cyberwaves gemütliches Survival-Spiel Solarpunk. Die Prämisse dieses Projekts ist es, ein Leben in einer technisch fortgeschrittenen Welt aus schwebenden Inseln zu schaffen, einem Reich, das man mit einem agilen und anpassbaren Luftschiff durchquert. Mit einer Vielzahl von Technologien zum Entdecken und einer Vielzahl von Mechaniken, die es zu meistern gilt, könnte dies das perfekte, gemütliche Abenteuer für Einzelspieler und Koop-Fans gleichermaßen sein.

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Witchspire (PC) – 10. Juni

In ähnlicher Weise wie Solarpunk ist Witchspire ein Open-World-Survival-Crafting-Abenteuer, das jedoch Luftschiffe gegen Besen und Technologie gegen Magie tauscht. Die Prämisse ist, allein oder mit Freunden, ein eigenes Leben in einem fantastischen Reich zu schaffen, in dem du gegen Kreaturen kämpfen und Freundschaften schließen, ein gemütliches und niedliches Refugium bauen und ansonsten epische magische Fähigkeiten meistern kannst. Vorerst ausschließlich auf dem PC verfügbar, erscheint Witchspire als Early-Access-Projekt.

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Beastro (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 11. Juni

Was bekommst du, wenn du ein Fantasy-Abenteuer mit rundenbasiertem Kampf und einer Kochanlage kreuzst? Beastro, natürlich! Das Koch-RPG von Timberline Studio wird im Juni auf PC und Konsolen erscheinen und bietet eine Kombination aus Spielstilen und Mechaniken, die ganz darauf abzielen, Zutaten zu sammeln, Kunden zu studieren, das perfekte Gericht zuzubereiten und sie in rundenbasierten Kämpfen mit Deckbuilding-Elementen zu führen, wenn sie bis zum Rand voll sind.

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Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 17. Juni

Es wird schwer sein, ein einzigartigeres Spiel als Undercoders' Denshattack zu finden! diesen Juni. Dieses chaotische und eindrucksvolle Indie-Erlebnis dreht sich ganz darum, einen Zug durch bizarre Level zu führen, in denen man den Zugwagen über Schienen und durch eine bunte japanische Dystopie drehen, tricken und schleifen kann. Warum, fragen Sie sich vielleicht? Natürlich um ein böses Unternehmen zu besiegen. Warum sonst solltest du einen Zug mit einem Kickflip durch Japan machen?

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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 18. Juni

Wohl das größte Spiel des Monats, das wir derzeit kennen, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, ist das nächste ambitionierte HD-2D-Abenteuer der talentierten Entwickler, die der Welt Bravely Default und Octopath Traveler geschenkt haben. Und mit Erfahrung mit beiden Serien sollten wir mit diesem Spiel ein ähnliches Projekt erwarten, nämlich eine mehrgenerationenübergreifende Geschichte, die eine Geschichte erzählt, die sich über 1.000 Jahre und fünf einzigartige Zeitalter erstreckt. Der Hauptunterschied besteht darin, dass dieses Spiel traditionelle rundenbasierte Action zugunsten von Echtzeitkämpfen abgibt – ein Novum für die künstlerische Ausrichtung von HD-2D.

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EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series X/S) – 19. Juni

Wir erwarten oft, dass viele von EAs Sportspielen im Spätsommer und frühen Herbst erscheinen, um mit dem Start der verschiedenen Sportligen zusammenzufallen, aber da es eigentlich keine Saison für UFC gibt, wird das lang erwartete nächste Kapitel dieser Serie Mitte Juni ausschließlich auf PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Mit höherer Kampfqualität, Echtzeitkontakt in Aktion und der neuen Flow States-Funktion, die jeden Kämpfer authentischer repräsentiert, scheint dies das fortschrittlichste offiziell lizenzierte Kampfspiel auf dem Markt zu werden.

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Dark Scrolls (PC, Switch) – 22. Juni

Obwohl wir zunächst erwartet hatten, dass Doinksoft sein nächstes Projekt Ende Mai veröffentlichen würde, änderte der Entwickler in letzter Minute seine Meinung und entschied sich, Dark Scrolls auf Mitte bis Ende Juni zu verschieben, um dem Spiel im vollen Indie-Fenster Ende Mai ausreichend Platz zu geben. Da der Start nun für diesen Monat angesetzt ist, werden Fans bald einen fantasy-inspirierten Action-Plattformer erleben können, bei dem es darum geht, intensive Herausforderungen und Kampfszenarien als verschiedene Charakterklassen zu meistern, alle in atemberaubender Pixelkunst dargestellt.

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Star Fox (Switch 2) – 25. Juni

Seit Fox McCloud in The Super Mario Galaxy Movie auftrat, warten wir darauf, dass die Figur und die Star-Fox-Reihe in voller Kraft zurückkehren. Im Juni werden wir das in der Praxis sehen, wenn Star Fox erscheint und eine frisch überarbeitete Version des ikonischen Nintendo-64-Spiels bringt, das an vielen Orten als Lylat Wars bekannt ist, wobei Fox und die Bande in intensive Luftkämpfe verwickelt sind, während sie darum kämpfen, das Lylat-System vom bösen Andross zurückzuerobern.

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Das reicht. Auch hier sollte man wissen, dass es im Laufe des Juni wahrscheinlich einige Überraschungen und Ergänzungen auf dieser Liste geben wird, während die verschiedenen Events und Showcases eine Menge Enthüllungen und Neuigkeiten bringen. Außerdem solltest du in ein paar Wochen zurückkehren, wenn wir uns anschauen, was der Juli 2026 für Gaming-Fans bereithält.