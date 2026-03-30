Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte – April 2026

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Es war ein unvergesslicher Jahresanfang, denn seit Neujahr wurden wir mit einer Menge spannender und bedeutender Spiele-Starts verwöhnt. In diesem Sinne verlangsamt sich der April keine Sekunde, denn wir steuern auf den vielleicht besten Monat des Jahres 2026 zu. Ja, es wird ein guter Film, also verschwenden wir keine Zeit mehr und beginnen mit den Spielen für diese Monate.

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Darwin's Paradox (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – 2. April

Zunächst haben wir ein Action-Adventure-Spiel mit einem niedlichen Oktopus-Protagonisten. Darwin's Paradox von ZDT Studio ist ein herausforderndes und auf Schleichen fokussiertes Videospiel, bei dem die Spieler ein kleines Meereswesen zurück in die Sicherheit des Ozeans führen müssen, dabei industrielle Gefahren und bösartige Raubtiere vermeiden. Mit einem 2D- und Side-Scrolling-Format erwartet man kreatives Plattforming und nervenaufreibende Spannung in diesem vielversprechenden Indie.

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The Occultist (PC, PS5, Xbox Series) – 8. April

Als Nächstes haben wir eine ganz andere Art von Spiel, denn Daloars The Occultist ist ein Thriller aus der Ich-Perspektive, der einem paranormalen Ermittler folgt, der auf eine verlassene britische Insel reist, um die Wahrheit hinter dem Verschwinden seines Vaters herauszufinden. Natürlich, oder besser gesagt übernatürlich, steckt auf dieser Insel viel mehr, als man sonst denken würde, was zu einem Abenteuer führt, das dunkel, verdreht und beunruhigend ist.

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Samson (PC) – 8. April

Die Leute bei Liquid Swords sind bereit, ihr erstes Projekt zu präsentieren, denn im April wird Samson erscheinen. Dies ist eine kraftvolle und düstere Geschichte, die einem Mann folgt, wie er versucht, genug Geld zusammenzubekommen, um einige gefährliche Personen zu bezahlen, die seine Schwester als Geiseln halten. Das führt zu allerlei Chaos in einer urbanen Welt, in der die beste Lösung darin besteht, dass Samson alles durchmacht, was ihm in den Weg kommt.

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Ersetzt (PC, Xbox One, Xbox Series) – 14. April

Wir wurden bereits mit einigen spannenden Indie- und AA-Abenteuern verwöhnt und gehen jetzt noch einen Schritt weiter, um Replaced ins Rampenlicht zu rücken. Der von Sad Cat Studios stammende Unexpected ist ein 2,5D-Action-Plattformer, der einer KI folgt, die in einem menschlichen Körper gefangen ist und versucht, aus einer katastrophalen und verdrehten Stadt zu entkommen, in der Leben wie Währung gehandelt werden. Angesiedelt in einem alternativen Amerika der 1980er Jahre erwartet man neonbeleuchtete Gassen, Industrieödland und eine stimmungsvolle Cyberpunk-Atmosphäre.

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Maus: P.I. For Hire (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – 16. April

Genießt ihr diesen April ohne AAA bisher? Gute Nachrichten: Jetzt ist es Zeit, dass Fumi Games das Rampenlicht stiehlt, denn Mouse: P.I. Zu mieten steht als Nächstes auf unserer Liste. Der atemberaubende, mit Gummischlauch animierte Schwarz-Weiß-Action-Shooter ist fast da, bringt bombastischen Kampf, einen altmodischen Soundtrack und einen verwirrenden Fall, der es zu lösen gilt, was für einen weiteren unverzichtbaren Indie im April sorgt.

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Cthulhu: Der kosmische Abgrund (PC, PS5, Xbox-Serie) – 16. April

Zurück in die Welt der AA-Entwicklung: Diesmal steht Big Bad Wolf im Rampenlicht und präsentiert Cthulhu: The Cosmic Abyss, ein atmosphärisches und düsteres Abenteuerspiel, das einem Mann folgt, der versucht, die Geheimnisse der Tiefe zu entschlüsseln, während er auf einer Bergbaustation tief im Pazifik-Abgrund festsitzt. Mit einem lovecraftianischen Thema wird dieses Abenteuerprojekt die Spieler mit uralten Schrecken konfrontiert und sich damit auseinandersetzen, was tatsächlich real ist und was nicht.

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Tomodachi-Leben: Den Traum leben (Switch, Switch 2) – 16. April

Wir haben noch nie einen reinen Indie- oder AA-Monat auf GTLF gemacht, und hier endet der Versuch im April, denn jetzt ist es Zeit, dass Nintendo auftaucht und die exklusiven Switch-1- und 2-Titel, Tomodachi Life: Living the Dream, präsentiert. Wir hatten vielleicht gerade Pokémon Pokopia, aber offensichtlich denkt Nintendo, dass wir mehr Lebenssimulationen in unserem Leben brauchen, und genau das bekommen wir mit diesem Mii-fokussierten Abenteuer.

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Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – 17. April

Capcom hat mit Resident Evil Requiem bereits einen herausragenden Start ins Jahr hingelegt und hofft, dass es auch nur ein bisschen davon mit dem kommenden Pragmata wiederholen kann. Dieses Actionspiel, das als das neueste geistige Eigentum des japanischen Titanen gilt, hat ein Science-Fiction-Thema und zeigt, wie ein menschlicher Held und ein Androidenbegleiter versuchen, durch eine Mondforschungsstation zu überleben und voranzukommen, auf der allerlei robotische Monster lauern.

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Tides of Tomorrow (PC, PS5, Xbox Series) – 22. April

Es ist Zeit, für eine Weile zum AA-Segment zurückzukehren, denn Road 96-Schöpfer Digixart präsentiert nun Tides of Tomorrow. Dies ist ein erzählerisch lastiges Adventure-Spiel mit einem starken Community-Fokus, bei dem die Entscheidungen, die du triffst, nicht nur dein Erlebnis beeinflussen, sondern auch andere beeinflussen kann. Das Spiel spielt in einer Plasticpunk-Welt, mit dem Ziel, ein Tidewalker zu werden, der versucht, in einer überfluteten Welt zu überleben.

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Masters of Albion (PC) – 22. April

Ob man ihn liebt oder hasst – Peter Molyneux ist einer der bekanntesten Namen in der Welt der Videospielentwicklung, und im April ist der ehemalige Lionhead-Boss und Fable-Schöpfer zurück mit dem, was er als sein Meisterwerk betrachtet. Masters of Albion ist der Name dieser Gottspiel-Simulation, die den Spielern vollständige göttliche Kontrolle über eine Welt geben will, in der man bauen kann, was man will, töten kann, wen man will, und bewegen kann, wohin man will.

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Kiln (PC, PS5, Xbox Series) – 23. April

Es sind etwa sechs Monate vergangen, seit Double Fine zuletzt mit dem farbenfrohen Adventure-Spiel Keeper aufgetreten ist, und schon ist der Psychonauts-Entwickler mit einem weiteren Spiel zurück. Das ist jedoch eine ganz andere Sache, denn Kiln ist ein Töpfer-Party-Brawler, ein Projekt, bei dem die Spieler verschiedene Arten von Keramik antreten und dann in verschiedenen Modi mit Freunden und gegen ein rivalisierendes Team antreten. Das klingt alles so doppelt gut, wie ein Spiel nur sein kann, oder?

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Aphelion (PC, PS5, Xbox-Serie) – 28. April

Hast du diesen Monat noch nicht genug von Action-Adventure-Spielen gehabt? Gut, denn jetzt ist Don't Nod an der Reihe, denn der französische Entwickler ist bereit, Aphelion der Welt vorzustellen. Dies ist eine Geschichte, die einem Astronautenpaar folgt, die die äußerst wichtige Mission übernommen haben, einen fernen neunten Planeten am Rand des Sonnensystems zu erkunden und zu erkunden, in der Hoffnung, dass die eisige Welt als sicherer Zufluchtsort für die Menschheit dienen kann, die einer sterbenden Erde entkommen will.

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Diablo IV: Lord of Hatred (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 28. April

Es ist fast an der Zeit, dass die Hatred-Saga ihren Abschluss findet, denn Diablo IVs Lord of Hatred-Erweiterung wird Ende April erscheinen und wir wollen sehen, wie die Menschheit endlich den Kampf gegen Mephisto führt – mit dem Schicksal von Sanctuary auf dem Spiel. Mit der offiziellen Einführung der Warlock-Klasse und des Paladins führt diese Erweiterung eine neue Region zum Erkunden, viele neue Aktivitäten, überarbeitete Features und jede Menge Beute zum Jagen ein.

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Saros (PS5) – 30. April

Nachdem sie vor einigen Jahren mit dem hervorragenden Returnal die Welt umgehauen hatten, wird das finnische Team von Housemarque im April mit dem mit Spannung erwarteten Saros zurückkehren. Auch als Sci-Fi-Action-Adventure-Spiel konzipiert, besteht die Idee darin, sich als Protagonist auszuziehen, dargestellt von Rahul Kohli, und dann kopfüber in eine Welt unter dem Schatten einer Finsternis zu rasen, um die gespenstischen Geheimnisse des Landes zu lüften und mit seinen feindlichen Bewohnern fertigzuwerden.

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Invincible VS (PC, PS5, Xbox Series) – 30. April

Abschließend haben wir noch einen weiteren Tag-Battle-Match für die Kampffans. Quarter Up arbeitet mit Invincible-Schöpfer Robert Kirkman zusammen, um ein herzzerreißendes und kraftvolles 2D-Kampfspiel zu entwickeln, das Teams von Helden und Schurken an ikonischen Orten und in einer eigens für dieses Projekt entwickelten Geschichte gegeneinander antreten lässt.

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Wow, was für ein Hammer. Es versteht sich von selbst, dass im April für jeden etwas dabei sein sollte, aber wenn Sie den Horizont bereits genau im Auge behalten, kommen wir in ein paar Wochen zurück, um zu sehen, was der Mai 2026 für Videospiel-Fans bereithält.