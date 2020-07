Spider-Man: Miles Morales liefert einen Vorgeschmack auf die Cover von PS5-Spielen

Nachdem wir bereits erfahren haben, wie die PlayStation 5 und die Xbox Series X aussehen werden, wurde heute von Sony das erste Cover eines PS5-Spiels veröffentlicht. Konkret handelt es sich um das Cover zu Spider-Man: Miles Morales, das sich nur geringfügig von PS4-Spielen unterscheidet.

Wie wir auf den folgenden Bildern sehen, lehnt sich die weiße Fläche am oberen Rand in Kombination mit schwarzer Schrift an das zweifarbige Design der PS5 und ihres Controllers an. Ebenfalls neu ist das PlayStation-Studios-Logo. Ansonsten scheint alles beim Alten zu bleiben.