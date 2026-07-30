Spider-Man: Brand New Day

HQ

Spider-Man, Peter Parker – bei dem Gedanken werde ich ein wenig nostalgisch, fast auf die gleiche Weise wie bei Batman. Ich liebe Spider-Man, seit ich ein kleiner Junge war, wo ich früher die Zeichentrickfilme geschaut, auf dem Rücksitz bei Wohnwagenurlauben saß und die Comics verschlungen habe. Eine meiner absolut wertvollsten Kinoerinnerungen ist und wird es immer sein, Sam Raimis erster Spider-Man-Film. Für einen filmbegeisterten Fünfzehnjährigen hatte er absolut alles: von hochfliegender Action, Spannung, Emotion, coolen Spezialeffekten, einem fantastischen Soundtrack bis hin zu Raimis Verspieltheit und Liebe zum Medium und zum Ausgangsmaterial.

Als ein Reboot mit Andrew Garfield angekündigt wurde, nahm ich es fast persönlich. Warum? An den Filmen selbst war eigentlich nichts auszusetzen, da sie weder schlecht noch besonders gut waren. Und als dann ein weiteres Reboot angekündigt wurde, mit Tom Holland in der Titelrolle, begann ich mich am Kopf zu kratzen. Aber dann erschien Spider-Man: Homecoming, inszeniert von Jon Watts, und ich war einigermaßen überzeugt, da Holland mich umgehauen hat, und der Film hatte dieselbe Verspieltheit und Liebe wie Raimis erster Film fünfzehn Jahre zuvor. Die Actionszenen waren stilvoll und der Humor erfreulich, und ich mochte auch Far From Home und No Way Home, wenn auch nicht ganz so sehr.

Jetzt ist es Zeit für Hollands vierten Solofilm von Spider-Man, und die Handlung ist wie folgt: "Es ist ein ganz neuer Tag für Peter Parker. In einer Welt, die sich nicht mehr an ihn erinnert, bekämpft er als Spider-Man das Verbrechen. Doch die Trauer, seine Freunde ohne ihn weitermachen zu sehen, verändert sich etwas in Peter. Gleichzeitig könnte diese Veränderung der einzige Weg sein, die Stadt und die Menschen, die er liebt, vor einem mächtigen neuen Feind zu retten, den niemand sehen kann. Die Welt hat Peter Parker vielleicht vergessen. Aber er hat sie nicht vergessen."

Peter Parker ist anfangs ziemlich traurig.

Werbung:

Watts führte Regie bei den ersten drei Filmen mit Holland als Spider-Man, doch diesmal wurde der Staffelstab an Destin Daniel Cretton übergeben, der unter anderem den unterhaltsamen Film Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe inszeniert hat. Das ist eine gute Wahl, denke ich, obwohl ich Watts hier auch gerne auf dem Regiestuhl gesehen hätte. Das Trio von Freunden, inzwischen getrennt, besteht wie üblich aus Holland, Zendaya und Jacob Batalon, aber in anderen Rollen sehen wir Sadie Sink aus Stranger Things, Mark Ruffalo als Bruce Banner/Hulk, Florence Pugh spricht über kleine Kartoffeln (überraschenderweise ganz buchstäblich) und Jon Bernthal, der als Punisher auftaucht und knurrt.

Die Handlung ist nicht besonders ausgefeilt und bricht wenig Neuland, aber es gibt viel Spannung und Unterhaltungswert. Ich mag den anfangs unsichtbaren Feind und seine Bewegung. Er ist stilvoll, ungewöhnlich für das Superhelden-Genre und erinnert an einen meiner Kindheitsfavoriten im Denzel-Washington-Film Fallen, in dem er einen Dämon jagt, der von Körper zu Körper wechselt. Der Humor aus den früheren Filmen ist immer noch sehr präsent, und es sind hauptsächlich Ned Leeds, Frank Castle und Yelena Belova, die für komische Momente sorgen. Ich schätze es, dass Castle tatsächlich eine etwas größere Rolle bekommt, da er ein spaßiger Verbündeter für Spider-Man ist, der lieber Leuten die Köpfe wegblasen würde, als unnötige Fragen zu stellen. Ich musste ein wenig lachen während einer Actionszene, in der er auf dem Rücken rutscht und schießt, während er ein Punisher-ähnliches Knurren von sich gibt, was zu seinem Markenzeichen geworden ist.

Bleib dran, es wird Spaß machen, ich verspreche es!

Insgesamt habe ich die Nase voll vom Superhelden-Genre, das selten überrascht, aber Spider-Man: Brand New Day ist insgesamt ein wirklich unterhaltsamer Film, der zeigt, dass das Genre immer noch seine Momente hat. Die Verspieltheit, von der ich so sehr schwärme, ist ein großer Teil davon, aber vielleicht ist es am meisten Holland, die ich in der Titelrolle absolut brillant finde. Auch die anderen Schauspieler machen einen guten Job, auch wenn Teile des Dialogs mit Bruce Banner etwas zu erzwungen wirken. Der Film ist außerdem mindestens eine Viertelstunde zu lang, was jedoch dadurch gerettet wird, dass das Tempo selten länger als ein paar Momente hier und da nachlässt. Andererseits habe ich das Gefühl, dass der innere Kampf von Spider-Man und Peter Parker etwas langweilig werden kann, und es scheint, als wäre das wiederkehrende Thema, wie schwierig es ist, sowohl Superheld als auch Mensch zu sein, zu Tode verarbeitet worden. Aber ich glaube es bis zu einem gewissen Grad, weil es ziemlich gut gemacht ist. Das Reboot hat auch eine emotionale Tiefe, die mir immer gefallen hat, und Brand New Day bildet da keine Ausnahme. In der letzten Szene hatte ich tatsächlich ein paar Tränen in den Augen.

Werbung:

Die Spider-Man-Reihe ist einer der wenigen Superheldenfilme, auf die ich mich noch freuen und sehen kann, ohne bei schlechten Einzeilern, langgezogenen Endkämpfen oder einstürzenden ganzen Städten die Augen zu verdrehen. Es ist ein wirklich stilvoller Film, und die Szenen, in denen das Netz durch die Stadt schwingt, sind besonders schön, und auch die Actionszenen funktionieren sehr gut. Brand New Day hätte erneut davon profitiert, etwas gekürzt zu werden, und der Antagonist ist zu Beginn vielleicht etwas zu anonym, aber die Enthüllung hingegen bietet eine angenehme Überraschung, die das gesamte Universum auf die eine oder andere Weise beeinflussen wird. Trotzdem gefällt mir, dass es nicht immer um einen intergalaktischen Superschurken geht, der droht, die Erde oder das gesamte Universum in die Luft zu jagen.

Zusammengefasst: Wenn Sie die Spider-Man-Filme mögen, werden Sie garantiert Brand New Day mögen.