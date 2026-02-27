Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wurde zeitweise in zwei Filme aufgeteilt

HQ

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sollte ursprünglich irgendwann 2024 erscheinen, kurz nach der Veröffentlichung von Spider-Man: Across the Spider-Verse. Allerdings machten die Mitarbeiter des Films sehr deutlich, dass dies nicht passieren würde, und im Laufe mehrerer Verzögerungen wurde der Film stattdessen auf eine Veröffentlichung im Juni 2027 verschoben.

Chris Miller und Phil Lord wissen, wie verspätet der Film ist, und erklärten die Entscheidung, ihn so weit zu verschieben. Im Gespräch mit io9 (über Gizmodo) sagte Miller, dass der Film ursprünglich einfach zu groß war. "Einmal war es ein Film, aber es gab zu viel Film, also wurde er in zwei aufgeteilt", sagte er. "Aber wenn man dann die zweite Hälfte eines Films sieht, denkt man: 'Das ist nicht einfach nur ein Handlungsbogen mit Anfang, Mitte und Ende."

"Es gibt niemanden, der mehr Druck auf uns ausübt als wir selbst, die jedes Mal uns selbst übertrumpfen und Dinge sehen wollen, die du noch nie gesehen hast, und es so wirken lassen, als hättest du es noch nie erlebt," fügte Miller hinzu. "Und so war der Versuch, etwas zu bekommen, das so würdig ist wie die beiden vorherigen... Es auseinandernehmen zu müssen, um es wieder zusammenzusetzen, war wirklich, wirklich das, was es länger dauern ließ."

Miller und Lord arbeiten außerdem an Project Hail Mary mit Ryan Gosling, das am 20. März in die Kinos kommt. In der Zwischenzeit arbeitet das Team von Sony Pictures Animation auf Hochtouren, um den dritten Spider-Verse-Film herauszubringen und zu verhindern, dass er erneut verzögert wird.