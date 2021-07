Spelunky und neue Abenteuerspielplätze werden in Fall Guys Saison 5 eingeführt

Das britische Studio Mediatonic stellte in einem Livestream das nächste saisonale Update von Fall Guys: Ultimate Knockout vor. Zwei der sechs neuen Level, die ihr morgen spielen könnt, sind in einem Cinematic-Trailer präsentiert worden. Beide Ebenen sind Hindernisparcours mit optionalen Pfaden, in denen ihr Nashörner und Frösche trefft und schwingenden Baumstämmen ausweichen müsst.

Im zweiten Video dreht sich alles um die verschiedenen Belohnungen, die ihr im neuen Saison Pass verdienen könnt. Weil diese Kostüme die Hauptmotivation zwischen den Matches sind, wird darauf natürlich besonders viel Aufmerksamkeit gelegt. Diesmal könnt ihr ein Spelunky-Kostüm kaufen, euch als Pirat oder Genie verkleiden und einen Kraken spielen.