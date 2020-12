Spellbreak: Nächste Saison bringt Story-Inhalte mit sich

You're watching Werben

Battle-Royale-Spiele haben aufgrund der extrem hohen Wiederspielbarkeit so ihre Probleme, mit schlauen Story-Konzepten aufzutrumpfen. Die meisten Studios versuchen sich deshalb nicht einmal an narrativen Inhalten, doch Spellbreak möchte ab dem 15. Dezember zumindest die Grundsteine dafür legen. Zum Start der nächsten Saison sollen Quests integriert werden, die den Spielern das Universum des Actionspiels näherbringen. Das Update fällt gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Steam-Version zusammen, die bislang noch keinen konkreteren Termin vorweisen konnte.

"Kapitel 1: Der Zaubersturm ist die Startrampe für ein innovatives Battle-Royale-Erlebnis, das Storytelling und Gameplay miteinander verbindet", schreibt Seth Sivak, Geschäftsführerin vom Entwicklerstudio Proletariat. "Die Spieler werden nicht nur eine unterhaltsame Möglichkeit bekommen, um mehr über das Spellbreak-Universum zu erfahren, [sie können] auch wochenlang interessante Inhalte mit fantastischen Belohnungen [freischalten]."

Mit diesem neuen Kapitel werden natürlich nicht nur narrative Überraschungen bereitgestellt, schließlich wollen die Entwickler auch etwas verkaufen. In den kommenden drei Monaten warten deshalb weitere kosmetische Anpassungsgegenstände in einem Saison Pass darauf, von euch freigeschaltet zu werden. Außerdem nimmt das Team einige Detailveränderungen am Online-Spiel vor, beispielsweise werden Kartenbereiche überarbeitet.