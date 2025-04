SpeedRunners 2: King of Speed erscheint 2025 für PC und 2026 für Konsolen

Wir haben bereits einen Gewinner beim Triple-i Initiative Showcase (meiner persönlichen Meinung nach...), da gerade eine Fortsetzung des absurd lustigen Multiplayer-Spiels SpeedRunners enthüllt wurde. Dieses Spiel mit dem Namen SpeedRunners 2: King of Speed wird 2025 zuerst auf dem PC erscheinen und dann 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch (und wahrscheinlich Switch 2) erscheinen.

Entwickler Fair Play Labs hat ein paar verschiedene Informationen zu dieser Fortsetzung enthüllt, einschließlich der Tatsache, dass die Gesamtzahl der Spieler auf acht Spieler gleichzeitig erweitert wird, sowohl online als auch lokal. Darüber hinaus können wir eine Verbesserung des erstaunlichen und flüssigen Gameplays des Originals erwarten, das mit neuen Karten, Hindernissen und Fallen, die es zu vermeiden gilt, sowie Werkzeugen und Power-Ups, die es zu verwenden gilt, verbessert wird.

Andernfalls wird uns gesagt, dass eine Sammlung von Superhelden-Charakteren zurückkehren wird und dass sie auch von neuen Charakteren unterstützt werden. Zusätzlich zum privaten Gameplay zum Spaß ermöglicht SpeedRunners 2 den Spielern sogar, an Online-Turnieren teilzunehmen, benutzerdefinierte Herausforderungen zu erstellen und eine Rangliste zu erklimmen.

Alex Nichiporchik, CEO des Publishers Tiny Build, sagte über die Rückkehr von SpeedRunners nach fast einem Jahrzehnt: "SpeedRunners 2: King of Speed wird alles auf die nächste Stufe heben und gleichzeitig das bewahren, was das Original so großartig und unvergesslich gemacht hat. Wir haben sogar das unglaublich talentierte Team von DoubleDutch hinzugezogen, um das Spiel zu beraten und sicherzustellen. Ein großes Dankeschön an unsere unglaubliche Community, die das Spiel über die Jahre hinweg unterstützt hat. Von hier aus wird es schnell gehen. Es ist Zeit für einen rasanten Lauf!"

Schaut euch unten den Ankündigungstrailer und einige Bilder von SpeedRunners 2 an.