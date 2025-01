Spacestation Gaming enthüllt hochkarätigen Kader der Halo Championship Series

HQ

Spacestation Gaming steht bereits an der Spitze des Wettbewerbs Halo, da die Organisation bereits im Oktober zum Weltmeister 2024 gekürt wurde. Da die Saison 2025 jedoch bald Gestalt annimmt, stellt sich die Frage, ob SSG seine Trophäe verteidigen und an eine Saison 2024 anknüpfen kann, die auch Siege in Salt Lake City, Atlanta und Arlington Majors umfasste.

Um dies zu erreichen, hat SSG seinen Halo Kader neu geladen, denn nach dem Ausstieg von Kaci "Lqgend" Sabri und Adam "Bound" Gray im Dezember haben Kevin "Eco" Smith und Braedon "StelluR" Boettcher auf Verstärkung gewartet. Und das bekommen sie mit zwei der am meisten dekorierten Spieler der modernen Halo, denn der ehemalige OpTic Gaming -Veteran Tommy "Lucid" Wilson und das ehemalige FaZe Clan -Mitglied Paul "SnakeBite" Duarte stoßen zum Team.

Snakebite gehörte zum FaZe Clan Team, das 2023 den World Championship und den London Major im Jahr 2024 gewann. Lucid auf der anderen Seite verhalf OpTic zum Gewinn des World Championship 2022 und zum zweiten Platz beim Premier-Event 2024, zusätzlich zu verschiedenen Majors auch in den Jahren 2022 und 2023.

Es ist klar, dass es schwierig sein wird, in der kommenden Saison gegen SSG zu wetten.