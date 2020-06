Spacebase Startopia erscheint im Oktober, Beta verfügbar

Realmforge Studios hat letzte Woche ein Erscheinungsdatum für ihre Bausimulation im Weltraum - Spacebase Startopia - bekanntgegeben. Der Titel wird am 23. Oktober für PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht und wie gewohnt ermöglicht Publisher Kalypso Media allen Vorbestellern schon jetzt Zugang zur spielbaren Beta-Version des Titels. Wer das Spiel austesten möchte wird eine Lokalisation in deutscher und englischer Sprache bekommen. Inhaltlich erwarten euch drei Tutorialkarten, zwei Einzelspielermissionen und eine erste Version des Gefechtsmodus mit zufälligen Parametern. Die Aufbaukomponente bietet bereits in diesem Stadium 15 Räume und drei Ebenen des Technologiebaums.

