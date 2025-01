South of Midnight debütiert im April auf PC- und Xbox Series-Konsolen

HQ

Als Teil der laufenden Xbox Developer Direct -Show hat Compulsion Games gerade bestätigt, wann wir unser Abenteuer als Hazel in der kommenden South of Midnight beginnen können. Der vielversprechend aussehende Titel wird bereits am 8. April 2025 auf PC- und Xbox Series X/S-Systemen und am ersten Tag auch auf Game Pass debütieren.

Für diejenigen, die nicht wissen, was South of Midnight ist, dreht sich dieses Spiel um Hazel, während sie in ein Reich geworfen wird, das von Mythen und Legenden bewohnt wird, während sie versucht, ihre Mutter zu finden, die während eines Hurrikans entführt wurde. In dieser fiktiven Welt entdeckt Hazel erstaunliche Kräfte, die durch magische Werkzeuge ermöglicht werden und es ihr ermöglichen, die Grand Tapestry und Weave die Welt selbst anzuzapfen. Was sie mit diesen Kräften tut, ist das Ziel, die Welt zu heilen und die Korruption zu beseitigen, die sie heimgesucht hat.

Die Weaving -Fähigkeiten von Hazel ergeben sich aus der Verwendung von drei Hauptwerkzeugen; die Spindle, zwei Weaving Hooks und eine Staff. Mit diesen kann sie die verschiedenen gefährlichen Feinde, die die Welt bevölkern, angreifen, sie entwirren und von der Verderbnis heilen, die sich in ihnen eingenistet hat. Um uns dabei zu unterstützen, können wir Zauber wie Push, Pull und Weave erwarten, die kombiniert und verwendet werden können, um erstaunliche Kombos zu erstellen, die weiter verkettet werden können, denn je flüssiger Hazel im Kampf ist, desto mehr Gesundheit erhält sie zurück und desto niedriger werden ihre Abklingzeiten.

Was die Feinde betrifft, so können wir, wie die Welt selbst, die vom tiefen Süden mit einem gotischen Twist inspiriert ist, normale Gegner erwarten, die jeweils einzigartige Angriffe haben (wie das Graben von Slug Burrows oder schnelle Ravagers ), sowie Bosse, die eine sehr wichtige Rolle im Leveldesign spielen. Compulsion gibt an, dass jedes Gebiet nach dem Boss gestaltet ist, der es bewohnt, wobei die Bosse nach den Mythen und Legenden des Deep South und Southern Gothic gestaltet sind. Die Idee hier ist, Echoes zu finden, die ein wenig über die Vergangenheit des Bosses erzählen, und dann diese Echoes zu verwenden, um die Bosse zu bekämpfen, zu heilen und von ihren Qualen zu befreien. Wir müssen zwar noch warten, um mehr über diese größeren Bedrohungen zu erfahren, aber wir wissen, dass zwei davon Two-Toes Tom und Huggin' Molly heißen. Der Welscharakter (der eigentlich nur Catfish heißt) ist kein Boss im Spiel, falls sich das jemand wundert.

Eines der einzigartigsten Elemente von South of Midnight - abgesehen von seiner von Stop-Motion inspirierten Art Direction, die immer noch einen handgefertigten Ansatz und eine traditionelle Compulsion Signatur verspricht - ist ohne Zweifel der Soundtrack, von dem uns gesagt wird, dass er sich je nach Stand eines Kampfes skaliert und verändert. Bei den Bossen zum Beispiel können wir davon ausgehen, dass der Soundtrack im Laufe des Bosskampfes immer schneller wird, um seine chaotische Natur widerzuspiegeln.

Ansonsten ist es erwähnenswert, dass Hazel mit Fähigkeiten und Vorteilen aufgerüstet werden kann, die ihre Spielweise anpassen können, und dass es mehrere Biome gibt, darunter überflutetes Ackerland, düstere Sümpfe und Appalachen-Gipfel. Über Xbox Wire fügt Compulsion hinzu, dass die Spieler für South of Midnight etwa 10-12 Stunden benötigen, um es abzuschließen.

Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als würden wir ein fantastisch aussehendes Abenteuer erleben, wenn South of Midnight am 8. April auf PC und Xbox Series X/S erscheint, als Game Pass Ergänzung am ersten Tag. Für diejenigen, die ihr Interesse an dem Spiel bekunden möchten, sind heute auch Vorbestellungen möglich, und es wird eine Early-Access-Phase geben, was bedeutet, dass viele ab dem 3. April einsteigen können.