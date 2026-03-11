Immer wenn ich einen Code bekomme, um ein Spiel zu rezensieren, von dem ich noch nie gehört habe, ist Google mein bester Freund. Google ist der Freund, der mich informiert und mir schnell eine Vorstellung davon gibt, was mich erwartet, indem er erklärt, ob ich auf Zombies, Rennwagen oder pilzfressende Klempner vorbereitet sein sollte. Diesmal war klar, dass ich mich auf eine aufregende Reise durch den Dschungelhimmel begeben würde, und das klang gar nicht so schlecht. Das Spiel selbst ist ein Flugsimulator, und du spielst den bunten Papagei Sora, der sich mit seiner Schar fliegender Freunde durch die Level kämpfen muss. Nach etwa fünf Minuten Spielzeit merke ich jedoch, dass Google Unsinn geredet hat, denn "atemberaubend" ist kein Wort, das ich für das Gameplay verwenden würde. Hmmm, nach welchem Wort suche ich? Wie wäre es mit "Unterstimulation"?

Es kommt nicht oft vor, dass mir die Worte fehlen, aber zum ersten Mal seit sehr langer Zeit muss ich wirklich darüber nachdenken, was ich schreiben soll, während ich mich hinsetze, um dieses Spiel zu rezensieren. Leider liegt mein Wortmangel nicht daran, dass ich von einem überraschend guten Spiel überrascht wurde, sondern daran, dass ich jetzt, wo ich Sora Winds of the Jungle beendet habe, nicht mehr viel zu schreiben habe. Um ehrlich zu sein, passiert nicht viel. Soweit ich weiß, wollte der Spieleentwickler EpiXR Games ein Spiel machen, das entspannt und beruhigend ist, aber für mich wird das langsame Tempo des Spiels nach Abschluss des ersten Levels zur Schlaftablette. Es fühlt sich etwas actionarm an, ein Flugspiel zu machen, bei dem der einzige Punkt darin besteht, ohne Punkte oder Timer das Ziel zu erreichen. Es spielt keine Rolle, ob man Erster oder Letzter wird, ein bisschen wie bei heutigen Kinderwettbewerben, bei denen man nur für die Teilnahme eine Medaille und ein Zertifikat bekommt, was ich immer als Kinder geschaffen habe, die nicht lernen, hart für ein Ziel zu arbeiten.

Das Fliegen selbst erinnert an die Minispiele aus dem alten Spyro the Dragon, bei denen man durch Ringe fliegen musste, und der Vergleich hört nicht damit auf, denn selbst die Grafik sieht aus, als würde sie auf eine alte Konsole gehören – es ist also nichts, wofür man Purzelbäume machen würde. Jede Flugbahn hat zwischen 40 und 60 Ringe und Wind-Boost-Ringe, die man durchqueren muss, und es gibt keinen Hinweis darauf, wie viele Ringe noch zu durchqueren sind, was viele Pfade endlos erscheinen ließ. Du fliegst über alles – von Ozeanen mit großen Schiffen über Dschungeln bis hin zu Höhlen mit Lava, aber du verpasst viele Ausblicke, da du dich hauptsächlich auf die Ringe vor dir konzentrierst und die Grafik keinen Wow-Effekt bietet. Man kann drei verschiedene Geschwindigkeiten für das Spiel einstellen: entspannt, normal und schnell, aber ich denke, alle drei waren eher eine Schlaftablette, und manchmal musste ich mich selbst anspornen, um wach zu bleiben.

Wie ich schon erwähnt habe, passiert nicht viel. Manchmal fliegst du vielleicht in einen anderen Vogel im Schwarm und weichst ein wenig vom Kurs ab, aber du kommst schnell wieder auf Kurs. Während meines Spiels musste ich nie einen Checkpoint benutzen oder einen Parcours erneut spielen, da das Spiel schließlich sehr einfach ist. Du musst elf Strecken absolvieren, und wenn du etwas zu langsam fliegst, bekommst du eine Warnung, wenn dein Schwarm die Ziellinie erreicht hat, und eine Uhr zählt ab acht Sekunden herunter, also die Zeit, die du hast, um mit den Flügeln in den letzten Ring zu schlagen und die Ziellinie zu erreichen. Die Musik im Spiel wirkt sehr fehl am Platz und eignet sich eigentlich eher als Hintergrundmusik für Wer wird Millionär, und da ich fast zwei Stunden lang dieselben Melodien hören musste, musste ich den Ton komplett ausschalten, um nicht innerlich ein wenig zu sterben und darüber nachzudenken, meinen Kopf in den Toaster zu stecken. Es gibt ein Sprichwort: "Es zählt die Reise und nicht das Ziel", und das sind Worte, nach denen ich immer gelebt habe. Aber was macht man, wenn die Reise leider langweilig ist und man nur das Ziel erreichen will? Ich bin mir nicht wirklich sicher, welche Zielgruppe dieses Spiel zu schätzen weiß. Es ist für Kinder ab drei Jahren, und vielleicht würde ein sehr kleines Kind es genießen, einen Papagei auf ein ereignisloses Abenteuer ohne Punkt zu fliegen, aber was weiß ich schon? Aber ich brauche mehr und vor allem etwas Sinnvolles.