Sora, Goofy und Donald kehren in Kingdom Hearts IV zurück

Heute feiert Square Enix den 20. Geburtstag der Kingdom-Hearts-Reihe und aus diesem Grund wurden neue Projekte angekündigt. Zum einen wurde Kingdom Hearts IV vorgestellt, das sich laut dem Entwickler noch in einem sehr frühen Stadium befinde. Im Ankündigungsvideo wird Titelheld Sora präsentiert, der in der Stadt "Quadratum" (ein Schauplatz mit realistischem Setting) gegen ein gewaltiges Monster kämpft. Goofy und Donald sind ebenfalls dabei, sowie ein mysteriöser Fremder namens "Strelitzia". Der Publisher stellt noch keine Informationen zu diesem Spiel bereit, allerdings heißt es in der Pressemitteilung, dass KH4 den sogenannten "Lost Master"-Handlungsbogen einleiten werde.

