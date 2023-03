Sony wird Microsoft Geschäftsgeheimnisse offenlegen müssen

HQ

In einem großartigen Fall einer echten UNO-Reverse-Karte wird Sony von der FTC angewiesen, zahlreiche Geschäftsgeheimnisse an Microsoft weiterzugeben.

Zuvor berichteten wir, dass Sony Microsoft möglicherweise darüber informieren muss, woran es im Rahmen der Untersuchung des Activision Blizzard-Deals arbeitet, aber jetzt ist es offiziell. Sony wird gezwungen sein, Microsoft Informationen über Sonys Exklusivitätsverträge sowie Unternehmensunterlagen für vier Jahre zu geben.

Microsoft bekommt nicht ganz alles, was es wollte, aber es scheint sicherlich ein Gesamtgewinn für den Xbox-Plattformbesitzer zu sein, da es ständige Kritik von Sony an seiner Activision Blizzard-Übernahme ertragen hat.

Wir sind uns nicht sicher, was aus dieser Vorladung der FTC werden wird, aber es könnte der Fall sein, dass Microsoft diese Informationen verwenden könnte, um zu argumentieren, dass Sony genug Exklusivität auf dem Gaming-Markt hat, was dann dem Argument entgegenwirken würde, dass der Kauf von Activision Blizzard Microsoft in Richtung eines Glücksspielmonopols drängen würde.