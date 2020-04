Sony verliert weiteren Playstation-Manager

Sony hat in den letzten zwei Jahren einige einflussreiche Führungskräfte verloren, da im Vorfeld des neuen Konsolenstarts viel Bewegung in der Branche zu beobachten ist. Michael Denny folgt den Beispielen von Shawn Layden und Andrew House und beendet nach 25 Jahren seine Karriere bei Sony. In einer Pressemitteilung an Gamereactor wurde bestätigt, dass er TT Games fortan unterstützen wird, die seit mehreren Jahren Lego-Spiele entwickeln.

Denny war Vizepräsident der weltweiten Sony-Studios in Europa, wo er zusammen mit Jim Ryan und Shuhei Yoshida Projekte von Guerrilla Games und Media Molecule übersehen hat. Dem Lego-Entwickler wird er unter anderem bei der Erarbeitung einer "neuen Vision" verhelfen, aber wir wollen mal sehen, ob TT Games die Klötzchen wirklich hinter sich lassen kann. Es ist noch nicht bekannt, wer ihn bei Playstation ersetzen wird.