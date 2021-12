Sony verkauft ab Januar austauschbare Seitenplatten für die Playstation 5

HQ

Die Leute regen sich über die Gestaltung der Playstation 5 auf, seitdem die Konsole zum ersten Mal gezeigt wurde. Das auffällige Design passt vielen Nutzern nicht so richtig in die Wohnstube und deshalb haben externe Unternehmen im vergangenen Jahr schon mehrmals den Versuch unternommen, austauschbare Seitenplatten in verschiedenen Farben anzubieten, die das Gerät stärker mit dem Hintergrund verschmelzen lassen.

Sony hat heute ebenfalls abnehmbare Kunststoffseiten für ihre aktuelle Konsole vorgestellt, allerdings sind die meisten davon nicht gerade unauffällig. Im Playstation-Blog zeigen sie fünf Varianten, die man im Januar zum Preis von 60 US-Dollar kaufen kann. Die Seitenplatten könnt ihr euch in den Farben schwarz, weinrot, türkis, lila und rosa zulegen. Passend gefärbte Controller sind ebenfalls geplant (Dualsense-Controller in den Farben schwarz und weinrot gibt es bereits).

