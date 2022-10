Sony und FromSoftware könnten gemeinsam an Verfilmungen ihrer Spiele arbeiten

HQ

PlayStation Productions ist einer der neuesten Bereiche im Geschäftsmodell von Sony. Die Produktionsfirma für Film- und TV-Serien hat bereits Werke wie den Uncharted-Film geschaffen und hat Gran Turismo, die Horizon: Zero Dawn-Serie und die The Last of Us-Serie in Produktion für Netflix und HBO Max.

Aber jetzt liegt vielleicht noch ein Projekt auf dem Tisch, und nicht nur ein kleines. Alles geht auf den vor ein paar Wochen abgeschlossenen Deal zurück, bei dem Sony und Tencent eine bedeutende Beteiligung an FromSoftware übernommen haben, dem japanischen Studio, das für Action-RPGs wie Sekiro, Bloodborne (derzeit exklusiv für PS4), Demon's Souls, die Dark Souls-Trilogie und den neuesten großen Hit, Elden Ring, bekannt ist. Und es scheint, dass in diesem Deal neue Möglichkeiten angesprochen wurden, um eine Partnerschaft zwischen Sony und FromSoftware zu festigen und ihre IPs über Videospiele hinaus zu bringen.

So sagte Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, in einem Interview mit Reuters. In diesem Interview, als das Thema der Investition in das Studio aufkam, sagte Hulst:

"Man sollte in erster Linie an Kooperationen auf der Seite der Spieleentwicklung denken, aber es ist auch nicht undenkbar mit unseren Bemühungen von PlayStation Productions, dass wir Möglichkeiten erkunden."

Dies kann so verstanden werden, dass Sonys Produktionsfirma versucht, die Franchises von FromSoftware in Film und Fernsehen zu bringen, etwas, auf das sich die Spielefans sicher freuen. Im Moment sind dies jedoch alles nur Worte und gute Absichten, und im Moment gibt es keine Aufzeichnungen über irgendeine Art von Skript oder irgendetwas in der Art. Vielleicht ist das der wahre Grund, warum noch keine neue Version von Bloodborne auf PC oder PlayStation 5 veröffentlicht wurde?