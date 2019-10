Sony: Stellenabbau in Großbritannien, trotz PS5-Ankündigung

Anfang der Woche nannte Sony ihre Playstation 5 zum ersten Mal offiziell Playstation 5 und gab dazu noch konkrete Details zum neuen Funktionsumfang ihrer Hardware bekannt. Diese guten Nachrichten dürften vor allem Sony-Mitarbeiter gefallen haben, allerdings scheint das japanische Unternehmen das Scheinwerferlicht der Ankündigung bewusst dafür ausgenutzt zu haben, um einen Stellenabbau in ihrem europäischen Standort in London unter den Tisch zu kehren.

Wie Video Games Chronicle berichtet, wurden am selben Tag "Dutzende europäischer Mitarbeiter" entlassen. Laut dem Artikel haben Sony-Manager aus den USA das Londoner Studio am vergangenen Dienstag besucht, um die Änderungen mitzuteilen, die sich vor allem auf die Bereiche Marketing und PR auswirken werden. Das geht auf mutmaßliche Insider-Quellen zurück, denen zufolge die Betroffenen darüber benachrichtigt wurden, ob sie womöglich ein erneutes Job-Interview führen müssen.

Obwohl laut VGC eine interne Quelle mitteilte, dass Sony ihren Einfluss in Amerika im vergangenen Jahr ausweiten konnte, musste eines von Sonys Support-Teams in den USA ebenfalls Entlassungen hinnehmen (wie ein Mitarbeiter auf Twitter mitteilte). VGC sprach mit verschiedenen Mitarbeitern, die ihnen bestätigen konnten, dass die europäische Sparte von Sony in der nächsten Konsolengeneration weitaus weniger Einfluss haben wird. Sony hat diese Berichte nicht bestätigt.