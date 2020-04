Sony patentiert einen Roboterfreund

Größere Unternehmen müssen ihre bemerkenswerten Produkte vor der Konkurrenz und dreisten Ideendiebstahl schützen lassen, was manchmal zu sehr frühen, experimentellen Markenschutzanträgen führt. Nicht all diese abgefahrenen Ideen müssen am Ende auch zwingend umgesetzt werden, es sichert den Firmen vielmehr Handlungsspielraum in bestimmten Bereichen zu. Sony hat sich zum Beispiel eine Zeit lang mit der Idee eines physischen Roboterfreunds auseinandergesetzt, der uns im Alltag Gesellschaft leisten und Nutzer motivieren sollte. Um auf unsere Handlungen gut reagieren zu können, sollte der Roboter versuchen Menschen zu lesen:

"Der Erfinder konzentrierte sich auf die Möglichkeit, einen Roboter als zuschauenden Spieler zu [installieren], der Sympathie mit einem Benutzer erzeugt. Beispielsweise wird erwartet, dass die Affinität des Benutzers zum Roboter erhöht und dass die Motivation zum Spielen eines Spiels durch die Roboterbetrachter gesteigert wird, wenn der Roboter das Gameplay zusammen mit dem Benutzer erlebt und er mit dem Nutzer zusammen zufrieden oder traurig ist."

Wenn ihr mehr über diese seltsame Sache lesen möchtet, checkt diesen Link aus. Klingt das für euch nach etwas Sinnvollem?