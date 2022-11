Sony: Microsoft will uns zu Nintendo machen

HQ

Microsofts Versuch, die Übernahme von Activision Blizzard genehmigen zu lassen, und Sonys Widerstand gegen den Deal im Wert von erstaunlichen 68,7 Milliarden US-Dollar sind in diesem Jahr zu einer Art Page-Turner geworden. Sony hat lange argumentiert, dass der Kauf Microsoft einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschaffen wird, aber nicht nur das, jetzt sagen sie, dass Microsofts Strategie darin besteht, Sony in Nintendo zu verwandeln.

Die Anschuldigung kommt in einem schriftlichen Kommentar von Sony an die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde, die den Deal derzeit prüft. Sony glaubt, dass Microsoft mit dem Kauf von Activision Blizzard " der einzige Anbieter aller meistverkauften Actionspiele für Konsolen" wird , während Sony und Nintendo um Familien und junge Spieler kämpfen können.

"Microsoft behauptet, dass Nintendos differenziertes Modell zeigt, dass Sony Call of Duty nicht braucht, um effektiv zu konkurrieren. Aber das zeigt Microsofts wahre Strategie. Microsoft möchte, dass PlayStation wie Nintendo wird, damit es ein weniger enger und weniger effektiver Konkurrent von Xbox ist. Nach der Transaktion würde Xbox zum One-Stop-Shop für alle meistverkauften Shooter-Franchises auf Konsolen (Call of Duty, Halo, Gears of War, Doom, Overwatch), wie die Entscheidung erklärt, und wäre dann frei von ernsthaftem Wettbewerbsdruck.

Sony "vergisst" jedoch zu erwähnen, dass es mit dem jüngsten Kauf von Bungie jetzt Destiny hat - eines der beliebtesten Actionspiele auf dem Markt. Gleichzeitig haben sie gewalttätige und brutale Spiele wie The Last and Us und God of War: Ragnarök, die kaum an Nintendo erinnern.